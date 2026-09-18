Khảo sát 2 vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở phía Bắc đèo Hải Vân

Ngày 18/9, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế do Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế, làm trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát, xác minh thông tin về các vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực phía Bắc đèo Hải Vân, xã Chân Mây - Lăng Cô.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP. Huế cùng đoàn công tác khảo sát vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ tại bắc đèo Hải Vân.

Trước đó, ngày 25/7/2026, ông Lê Chức (SN 1938), nguyên là lái xe chế độ cũ, hiện sinh sống tại Mỹ, cung cấp thông tin về một khu vực được cho là nơi chôn hài cốt bộ đội cách mạng.

Theo lời kể của ông Chức, năm 1970, ông từng chở 25 thi thể bộ đội cách mạng và chôn tại một khu vực cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, gần Quốc lộ 1A.

Từ nguồn thông tin này, ngày 20/8/2026, Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cung cấp kết quả xác định vị trí bằng phương pháp tìm vết không ảnh trên vệ tinh.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự TP. Huế và nhân chứng địa phương xác định các vị trí trên bản đồ.

Kết quả xác định 4 vị trí nghi vấn ở phía Bắc đỉnh đèo Hải Vân, dọc theo Quốc lộ 1A, gồm khu vực Km902+60, Km902+550, Km902+720 và Km902+H10.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ CHQS TP Huế đã chỉ đạo Đội 192 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và nhân chứng tại địa phương tổ chức khảo sát thực địa, đối chiếu thông tin.

Qua khảo sát, hai vị trí tại Km902+60 và Km902+H10 được xác định có sự trùng khớp với nguồn thông tin ban đầu và được đánh giá có cơ sở xác định cao hơn.

Tại vị trí Km902+60, đoàn công tác ghi nhận khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích khoảng 150m², phù hợp với mô tả của nhân chứng về nơi chôn hài cốt.

Trong khi đó, vị trí Km902+H10 có địa hình hơi dốc, thoải xuống khe, diện tích khoảng 120m². Địa điểm này cũng có những đặc điểm phù hợp với thông tin được cung cấp và kết quả xác định vị trí từ nguồn dữ liệu vệ tinh.

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế cùng lãnh đạo xã Chân Mây – Lăng Cô, nhân chứng kiểm tra thông tin.

Tại buổi khảo sát, Đại tá Hà Văn Ái cùng đoàn công tác, lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô và các nhân chứng trực tiếp kiểm tra, đối chiếu các vị trí nghi vấn trên thực địa và bản đồ.

Đại tá Hà Văn Ái cho biết, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", Bộ CHQS TP Huế đang chỉ đạo Đội 192 cùng các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tá Hà Văn Ái, mỗi nguồn thông tin về phần mộ liệt sĩ đều có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục kiểm chứng, đối chiếu với các nguồn tư liệu khác, qua đó từng bước xác định chính xác vị trí cần tìm kiếm.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh thực địa, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Huế yêu cầu các cơ quan chức năng và Đội 192 tiếp tục phối hợp, thu thập thêm thông tin từ các nguồn liên quan, đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế cùng Ban Chỉ đạo các cấp để triển khai các bước tiếp theo.