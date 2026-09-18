Người đàn bà bị bắt sau 24 năm trốn truy nã, vỏ bọc hoàn hảo sụp đổ ở tuổi xế chiều

​Trước đó, vào năm 2002, thông qua các giao dịch dân sự, Nguyễn Thị Giỏi bị cáo buộc đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra, đối tượng đã lập tức rời khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự, gây khó khăn cho hoạt động tố tụng.

Đối tượng Nguyễn Thị Giỏi tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

​Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, ngày 13/12/2002, Phòng Cảnh sát điều tra (cũ) thuộc Công an thành phố Hải Phòng đã ra Lệnh/Quyết định truy nã số 16 đối với bị can Nguyễn Thị Giỏi về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

​Quá trình lẩn trốn kéo dài 24 năm, đối tượng đã liên tục thay đổi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với địa phương và tạo lập các vỏ bọc khác nhau nhằm đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

​Việc rà soát, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Giỏi sau gần hai thập kỷ rưỡi lẩn trốn thể hiện tinh thần kiên quyết bám sát hồ sơ, không để lọt tội phạm của lực lượng Công an thành phố Hải Phòng. Hiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người có quyết định truy nã, hoàn thiện thủ tục hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Giỏi cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

​Cơ quan Công an TP Hải Phòng đang tiến hành các thủ tục phục hồi điều tra vụ án để xử lý đối tượng theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.