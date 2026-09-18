TPHCM: 17 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Trước đó, ngày 17-9, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lái Thiêu tiếp nhận thông tin phản ánh về một số trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng "bánh mì Đà Nẵng" được bán tại khu vực đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm phường Lái Thiêu chỉ đạo triển khai các biện pháp xử lý, rà soát tình hình tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Văn Tiết bị tạm ngưng hoạt động

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra xe bán hàng lưu động thuộc Hộ kinh doanh Lò bánh mì Đà Nẵng S.H. Đoàn ghi nhận sự việc, kiểm tra các điều kiện liên quan kinh doanh, chế biến và bảo quản thực phẩm; đồng thời đề nghị cơ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh, chế biến và bán thực phẩm để phục vụ xác minh.

Bước đầu ghi nhận 17 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ liên quan việc sử dụng bánh mì, gồm 7 trường hợp tại Bệnh viện Quốc tế Becamex, 4 trường hợp tại Trung tâm Y tế Thuận An, 3 trường hợp tại Phòng khám Đa khoa Thánh Tâm và 3 trường hợp khác được ghi nhận qua rà soát. Các triệu chứng chủ yếu gồm buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng và sốt.

Phường Lái Thiêu tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế để cập nhật tình trạng sức khỏe; điều tra nguồn thực phẩm nghi ngờ, thời gian sử dụng, quy trình chế biến, bảo quản. Đồng thời rà soát, bảo quản và xử lý các mẫu thực phẩm, nguyên liệu hoặc bệnh phẩm theo hướng dẫn chuyên môn.