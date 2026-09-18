Gần 40 người tham gia thực tập phương án chữa cháy tại chợ Xóm Mới (Nha Trang)

Tối 18-9, Ban Quản lý dự án phường Nha Trang tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ Xóm Mới. Gần 40 người thuộc lực lượng chữa cháy cơ sở và các tiểu thương tham gia buổi thực tập.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ và các tiểu thương tham gia buổi thực tập.

Ông Lê Tiến Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang tặng bình chữa cháy cho Ban Quản lý dự án phường tại buổi thực tập.

Trung tá Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi thực tập.

Tình huống giả định lửa bùng phát lúc 18 giờ 30 tại nhà lồng A, khu bán bánh kẹo, trầu cau, nhang đèn do tiểu thương bất cẩn, không tuân thủ quy định phòng cháy. Đám cháy có nguy cơ lan nhanh sang các sạp bên cạnh, tạo nhiều khói độc, ảnh hưởng việc thoát nạn và triển khai chữa cháy tại chỗ. Phát hiện sự việc, lực lượng chữa cháy cơ sở lập tức hô hoán, bấm chuông báo động, cắt điện khu vực cháy và cầu dao tổng, đồng thời gọi 114, 115 và Công an phường Nha Trang. Tổ hướng dẫn thoát nạn, cứu người và giữ an ninh trật tự nhanh chóng đưa người dân, tiểu thương ra vị trí an toàn, sơ cứu người bị nạn, lập chốt không cho người không phận sự vào khu vực cháy. Cùng lúc, lực lượng chữa cháy kích hoạt hệ thống chiếu sáng sự cố, tháo dỡ một số sạp để mở đường phun nước, ngăn cháy lan… Sau nhiều phút khẩn trương, lực lượng tại chỗ dập tắt hoàn toàn đám cháy giả định.

Lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng bình chữa cháy xách tay dập lửa.

Lực lượng chữa cháy cơ sở đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ khẩn trương dập lửa trong tình huống giả định.

Phát biểu tại buổi thực tập, Trung tá Hoàng Xuân Chiến - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa ghi nhận, biểu dương nỗ lực của lực lượng chữa cháy cơ sở và các tiểu thương. Đồng thời, lưu ý Ban Quản lý dự án phường và lực lượng chữa cháy tại chỗ cần thường xuyên kiểm tra bình chữa cháy, máy bơm, nguồn nước và thao tác phối hợp khi có tình huống xảy ra, góp phần nâng cao khả năng ứng phó tại khu chợ đông đúc, giảm thiệt hại nếu sự cố cháy nổ xảy ra.