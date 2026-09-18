Quảng Ninh huy động 608 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Các lực lượng tham gia buổi diễn tập.

Sáng 18/9, UBND TP. Quảng Ninh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) quy mô cấp thành phố năm 2026 tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố Quảng Ninh xảy ra 91 vụ cháy lớn, nhỏ, không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 1,6 tỷ đồng.

Các lực lượng tham gia buổi diễn tập.

Trước yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), việc tổ chức diễn tập có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực xử lý tình huống tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp, chung cư cao tầng, khu dân cư và hộ gia đình.

Tình huống giả định được đặt ra là sự cố thiết bị điện gây cháy tại hệ thống máy nén khí thuộc Xưởng lắp ráp của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng.

Tình huống giả định trong buổi diễn tập.

Khu vực xảy ra cháy có nhiều vật liệu dễ cháy như vỏ bao bì, màng bọc nylon, gỗ, cao su khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Đám cháy gặp hỗn hợp xăng dầu tại trạm bơm nhiên liệu bên trong nhà xưởng, gây ra vụ nổ lớn, làm sụp đổ một phần cấu kiện.

Vụ nổ khiến 4 người bị thương, mắc kẹt bên trong. Khói, khí độc dày đặc chặn lối thoát nạn của 4 công nhân đang bảo trì, bảo dưỡng trên mái nhà xưởng. Đám cháy đồng thời đe dọa sức khỏe, tính mạng của hơn 80 người đang làm việc bên trong.

Huy động nhiều phương tiện chuyên dụng tổ chức phun nước khống chế đám cháy tại nhà xưởng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng triển khai phương án thực binh theo 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1, lực lượng PCCC cơ sở tổ chức chữa cháy, CNCH ban đầu và báo cháy cho Công an thành phố.

Giai đoạn 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, tham mưu UBND thành phố huy động các lực lượng quân đội, y tế, công an xã, phường tham gia ứng cứu.

Giai đoạn 3, các lực lượng chi viện trên địa bàn thành phố tập kết, phối hợp tổ chức chữa cháy, cứu người, bắt đối tượng trộm cắp và chuẩn bị tổng tấn công.

Giai đoạn 4, lực lượng chi viện của Công an TP Hải Phòng với xe thang, robot chữa cháy và Công an tỉnh Lạng Sơn được huy động, phối hợp tổng tấn công, dập tắt hoàn toàn đám cháy, xử lý cháy tràn xăng dầu và khắc phục hậu quả.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ thực hành giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong ô tô.

Các lực lượng phối hợp đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau gần 1 giờ triển khai, cuộc diễn tập phương án chữa cháy và CNCH hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Cuộc diễn tập huy động 608 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc 23 đơn vị, trong đó có 589 người thuộc các lực lượng trên địa bàn TP. Qảng Ninh và 19 cán bộ, chiến sĩ chi viện từ Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng triển khai phương án xử lý sự cố cháy xe bồn bằng bọt chữa cháy.

Cùng với đó, 67 phương tiện các loại được huy động, gồm xe chỉ huy, xe chữa cháy cần vươn, xe thang, xe chữa cháy, xe téc nước, robot chữa cháy, xe trạm bơm, xe cứu thương, flycam trinh sát...

Thông qua diễn tập, các lực lượng được rèn luyện kỹ năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến; nâng cao khả năng vận hành cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành và sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ quy mô lớn, phức tạp.

Lực lượng chức năng sử dụng xe thang cứu người mắc kẹt trên mái nhà xưởng.

Để nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trong thực tiễn, Công an TP. Quảng Ninh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và CNCH; chú trọng công tác phòng cháy tại nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các khu vực có nguy cơ cháy cao.

Đồng thời, củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng dân phòng tại các khu dân cư; tăng cường các biện pháp cấp bách về PCCC rừng.

Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và tích cực tham gia các hoạt động CNCH, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Công an TP. Quảng Ninh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, diễn tập phương án.

Dịp này, Công an TP. Quảng Ninh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng.