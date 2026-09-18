Quy định trực ngoài giờ hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân

Phân công trực nghiệp vụ bảo đảm công khai, bình đẳng, khách quan và phù hợp với yêu cầu công tác

Quy định này quy định về công tác trực lãnh đạo, trực nghiệp vụ và trực công tác khác được thực hiện ngoài giờ hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân; quy định việc tiếp nhận, thu thập, xử lý thông tin về tội phạm và các thông tin khác; xây dựng, gửi báo cáo công tác trực nghiệp vụ của VKSND các cấp.

Quy định này áp dụng đối với: VKSND tối cao; VKSND tỉnh, thành phố; VKSND khu vực; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị quy định nêu trên; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy định này không áp dụng đối với: Cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy VKSND tối cao; Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Trường Đại học Kiểm sát; Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Về nguyên tắc trực, Quy định nêu rõ: Bảo đảm sự lãnh đạo, tập trung thống nhất của Viện trưởng VKSND các cấp; đề cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ ngoài giờ hành chính.

Thành viên ca trực chấp hành sự điều hành, phân công nhiệm vụ của Trưởng ca trực và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Viện phụ trách ca trực.

Việc phân công công chức trực nghiệp vụ bảo đảm công khai, bình đẳng, khách quan và phù hợp với yêu cầu công tác.

Tổ chức thực hiện nghiêm các chế độ trực lãnh đạo, trực nghiệp vụ, trực công tác khác bảo đảm đúng thành phần ca trực và thời gian trực theo quy định. Trường hợp cần thiết, lãnh đạo Viện có quyền quyết định việc bổ sung cán bộ tăng cường cho ca trực.

Thành viên ca trực phải thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và của Quy định này.

Cán bộ, công chức một số đơn vị thuộc VKSND tối cao tại một buổi tiếp công dân tháng 3/2026. (Ảnh minh hoạ)

Thành phần, thời gian, địa điểm trực

Về thành phần ca trực của VKSND tối cao, gồm: 1 lãnh đạo Viện trực lãnh đạo; 1 lãnh đạo cấp Vụ (hoặc Kiểm sát viên cao cấp và tương đương) làm Trưởng ca; 1 Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên hoặc viên chức; 1 công chức làm công tác quản lý án hình sự; 1 công chức làm công tác văn thư; 1 công chức làm công tác cơ yếu; 1 nhân viên lái xe; 2 nhân viên bảo vệ.

Thành phần ca trực của VKSND cấp tỉnh, gồm: 1 lãnh đạo Viện trực lãnh đạo; 1 lãnh đạo Phòng nghiệp vụ hoặc Kiểm sát viên trung cấp làm Trưởng ca; 2 Kiểm sát viên; 1 Kiểm tra viên hoặc Chuyên viên; 1 công chức làm công tác văn thư; 1 công chức làm công tác cơ yếu; 1 nhân viên lái xe; 1 hoặc 2 nhân viên bảo vệ (tùy tình hình tại địa phương).

Viện trưởng VKSND cấp tỉnh có thể quyết định bổ sung thành phần ca trực của địa phương mình bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Thành phần VKSND khu vực, gồm: 1 lãnh đạo Viện trực lãnh đạo; 2 Kiểm sát viên; 1 công chức làm công tác văn thư; 1 nhân viên lái xe (nếu có); 1 nhân viên bảo vệ.

Viện trưởng VKSND khu vực có thể quyết định bổ sung thành phần ca trực bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực.

Thành phần ca trực nghiệp vụ phải ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị, số điện thoại và được đăng tải trên hệ điều hành văn bản hoặc trên bảng thông báo để nơi dễ thấy, thuận tiện liên hệ công tác.

Việc trực văn thư, cơ yếu và phương tiện đưa, đón công chức thực hiện nhiệm vụ trong ca trực của VKSND cấp tỉnh, VKSND khu vực nào thì do Viện trưởng VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND khu vực đó quyết định.

Thời gian, địa điểm trực: Ca trực được thực hiện từ khi hết giờ làm việc của ngày hôm trước đến giờ làm việc của ngày hôm sau; ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần; ngày lễ, ngày tết theo Quy định của Nhà nước, cụ thể:

Đối với các ngày làm việc bình thường: Ca trực bắt đầu từ khi hết giờ làm việc của ngày hôm trước đến khi bắt đầu giờ làm việc ngày hôm sau.

Đối với ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết chia thành các ca trực như sau:

Ca 1: Từ 8h00' đến 17h00'; Ca 2: Từ 17h00' đến 8h00' ngày hôm sau.

Viện trưởng VKSND cấp tỉnh và Viện trưởng VKSND khu vực có thể tổ chức 2 ca hoặc 3 ca tùy tình hình thực tế tại đơn vị.

Địa điểm trực quy định như sau: Lãnh đạo VKSND các cấp trực công tác chỉ đạo; khi có vụ, việc phát sinh phải có mặt tại trụ sở cơ quan hoặc nơi xảy ra vụ, việc để kịp thời chỉ đạo, giải quyết; thành viên trực nghiệp vụ thực hiện trực tại phòng trực nghiệp vụ của cơ quan; thành viên trực công tác khác thực hiện trực tại nơi công tác của từng bộ phận.

Nhiệm vụ của ca trực

Tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin về tội phạm, vụ, việc phát sinh ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết thuộc chức năng, nhiệm vụ của VKSND; thực hiện đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công tác kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; nghiên cứu hồ sơ để xem xét phê chuẩn hoặc quyết định các biện pháp tố tụng thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và các hoạt động tố tụng khác theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết kịp thời các vụ, việc đột xuất, phức tạp phát sinh trên địa bàn theo chỉ đạo của lãnh đạo Viện.

Bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành, thông tin liên lạc, văn thư, cơ yếu, quản lý án hình sự, phương tiện, bảo vệ và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác trực.

Tiếp công dân (nếu có), tiếp nhận, quản lý, xử lý văn bản, tài liệu, thông tin trong thời gian trực; thực hiện chế độ ghi sổ trực, báo cáo, bàn giao ca trực và các nhiệm vụ khác theo quy định.

Bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Cơ quan. Khi phát hiện cháy, nổ phải phối hợp chữa cháy kịp thời; đồng thời, thông báo ngay với Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ quan, đơn vị và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 01/QyĐ-VKSTC ngày 9/1/2019 của VKSND tối cao quy định về việc trực ngoài giờ hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Xem toàn văn Quy định tại đây: quy-dinh-297.pdf