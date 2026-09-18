Lâm Đồng: Từ ngày 20/9, đại lý Internet chỉ được hoạt động từ 8h đến 22h

Hình ảnh tại một cơ sở kinh doanh game online.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 69/2026/QĐ-UBND ngày 11/9/2026, quy định các biện pháp về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Theo quy định mới, đại lý Internet được hoạt động từ 8h đến 22h hằng ngày. Các cơ sở phải chủ động bố trí thời gian mở cửa, đóng cửa phù hợp và thực hiện biện pháp quản lý, không cung cấp dịch vụ Internet ngoài thời gian được phép.

Riêng những điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác được hoạt động theo giờ mở cửa, đóng cửa của địa điểm. Đây là trường hợp được áp dụng cách xác định thời gian hoạt động riêng, không nên diễn giải thành tất cả điểm truy nhập Internet công cộng đều phải đóng cửa lúc 22 giờ.

Quy định áp dụng đối với đại lý Internet; điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet cho các đối tượng này cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh việc chấp hành khung giờ, chủ cơ sở có trách nhiệm niêm yết công khai thời gian hoạt động tại địa điểm cung cấp dịch vụ để người sử dụng dễ nhận biết.

Đồng thời, các cơ sở phải phổ biến quy định cho người quản lý, nhân viên và người lao động; thực hiện các biện pháp quản lý nhằm bảo đảm hoạt động cung cấp dịch vụ đúng thời gian. Trong quá trình hoạt động, cơ sở phải phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu tổ chức triển khai, hướng dẫn và phổ biến quy định đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đối tượng liên quan; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành và địa phương kiểm tra việc thực hiện.

Công an tỉnh phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật và chủ trì bảo đảm an ninh, trật tự đối với hoạt động của các đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, quy định yêu cầu tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện; theo dõi tình hình hoạt động của các cơ sở, chủ động phát hiện, nhắc nhở và xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến pháp luật cho các đại lý và điểm truy nhập Internet công cộng; phối hợp với cơ quan quản lý trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm và cung cấp thông tin, tài liệu khi được yêu cầu.

Quyết định số 69/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 20/9/2026, đồng thời thay thế các quy định trước đây của UBND các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và quản lý điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.