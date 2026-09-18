Mâu thuẫn vay tiền, con nợ nổ súng bắn chủ nợ

Ngày 18/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Hữu Lương (40 tuổi), trú xã Tân Châu (Nghệ An) về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Bị cáo Nguyễn Văn Đào (38 tuổi), trú xã Tân Châu bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 2 đến tháng 3/2026 Hoàng Hữu Lương đã vay của anh Nguyễn Văn T. (SN 1992, trú xã Đông Thành) 700 triệu đồng. Lương đã trả nợ 300 triệu đồng. Sau đó, anh T. đã nhiều lần hỏi Lương số tiền còn lại nhưng không được nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trưa ngày 7/4/2026, anh T. nhờ người bạn gọi điện cho Lương yêu cầu trả nợ; còn nếu chưa có tiền trả thì đưa giấy tờ xe tải của Lương ra làm giấy mua bán xe để gạt nợ, sau này có tiền thì chuộc lại xe.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Lương lo sợ xảy ra xích mích, đánh nhau nên điện thoại cho anh Nguyễn Văn Đào hỏi: “Có súng bắn chim không cho anh mượn để bắn mấy con cò về làm mồi nhậu?”. Anh Đào đồng ý cho Lương mượn súng và đưa 3 viên đạn.

Bị cáo Hoàng Hữu Lương tại tòa. Ảnh: Kim Long

Khoảng 18h30 phút cùng ngày, Lương đi ô tô đến điểm hẹn để gặp anh T. Tuy nhiên, khi gần đến nơi, thấy đông người nên Lương sợ, quay xe và rời đi.

Lúc này, người bạn gọi điện cho Lương nói quay lại để làm giấy bán xe gạt nợ. Lương quay lại điểm hẹn nhưng lần này với mục đích bắn anh T.

Khi đi đến cách nhóm anh T. khoảng 35m, Lương dừng ô tô, hạ kính, tay bóp cò khiến viên đạn trúng cằm trái, xuyên thấu cổ trái anh T. Sau đó, Lương bắn phát thứ 2 nhưng không trúng ai.

Sau khi bị bắn, anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Cơ quan điều tra xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân là 5%.

Tại phiên tòa, bị cáo Lương khai nhận trước đó có vay tiền của bị hại và xảy ra mâu thuẫn. Do bị ép phải làm giấy bán xe tải để gạt nợ khiến bị cáo bức xúc. Lương cho rằng, giá trị chiếc xe tải lớn hơn số tiền bị cáo còn thiếu của bị hại.

Về hung khí trong vụ án, Lương khai đã đưa lý do mượn súng để bắn chim nên anh Đào không biết mục đích của bị cáo. Lương xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đào.

Tại tòa, bị cáo Đào khai đã đặt mua súng trên mạng xã hội về để đi săn bắn chim.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, tòa tuyên phạt Hoàng Hữu Lương 12 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt chung dành cho bị cáo Lương là 13 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Đào bị tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.