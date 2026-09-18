Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, quá trình tuần tra trên địa bàn phường Bãi Cháy, Tổ công tác Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đã phát hiện, ngăn chặn một thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Khống chế và thu giữ hung khí của thanh niên mang theo. Ảnh: CAQN

Sự việc phát hiện vào đêm 16/9, lực lượng tuần tra phát hiện một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, có biểu hiện mang theo dao, kiếm, gậy để khiêu khích, gây hấn giữa các nhóm.

Trước tình hình trên, Tổ công tác Cảnh sát 113 triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ xảy ra xô xát.

Khoảng 23h30 cùng ngày, lực lượng tuần tra tiếp tục phát hiện tại khu vực đường Cái Lân, thuộc tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy có 2 nam thanh niên điều khiển 2 xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên áp sát kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, một người lập tức điều khiển xe bỏ chạy. Người còn lại bị Tổ công tác khống chế tại chỗ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một thanh kiếm dài khoảng 1m, dạng kiếm Nhật, lưỡi bằng kim loại sắc nhọn. Người bị khống chế được xác định là Đ.T.H. (SN 2010, trú tại phường Bãi Cháy), hiện là học sinh trên địa bàn phường Việt Hưng.

Tại cơ quan công an, H. khai trước đó xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại khu vực Valley Beach Club, đường Kỳ Quan. Sau đó, H. về nhà lấy kiếm và rủ một người bạn đi tìm nhóm thanh niên trên để “giải quyết mâu thuẫn”. Theo lời khai của H, thanh kiếm được mua lại từ một người quen với giá 900.000 đồng.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người, phương tiện cùng tang vật cho Công an phường Bãi Cháy tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn trước khi xảy ra xô xát. Qua đó, cơ quan chức năng cũng cảnh báo gia đình, nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, kịp thời phát hiện những biểu hiện tụ tập, mang hung khí và sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.