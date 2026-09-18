Báo động nguy cơ cháy nổ sau hàng loạt vụ hỏa hoạn
Thời gian qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn Hà Nội và cả nước diễn biến hết sức phức tạp, để lại những hậu quả vô cùng thương tâm về người và tài sản. Hàng loạt vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra tại các khu dân cư và nhà xưởng là hồi chuông cảnh báo cấp thiết, đòi hỏi mỗi gia đình và cơ sở kinh doanh phải nghiêm túc nâng cao ý thức phòng ngừa, đặc biệt là việc trang bị lối thoát nạn thứ hai.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-dong-nguy-co-chay-no-sau-hang-loat-vu-hoa-hoan-418254.htm