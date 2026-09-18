Báo động nguy cơ cháy nổ sau hàng loạt vụ hỏa hoạn

Các đơn vị Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp bắt giữ 3 đối tượng truy nã, trong đó có một người lẩn trốn gần 24 năm, một người trốn ở nước ngoài và một đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã.