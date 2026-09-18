Truy sát nhầm người vì mâu thuẫn trên Facebook

Ép xe xuống mương nước

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc chửi bới, thách thức đánh nhau với một nhóm chat trên mạng xã hội Facebook, khoảng 23 giờ ngày 06/10/2025, Phan Viết Đô đã rủ Hoàng Anh Lý Huỳnh đi giải quyết mâu thuẫn. Huỳnh điều khiển xe máy chở Đô mang theo một ống tuýp sắt đến phục kích tại khu vực ngã ba Khe Giao (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Toàn cảnh phiên tòa.

Đến hơn 0 giờ ngày 07/10/2025, thấy nhóm của cháu Hà Gia B. (SN 2011, trú tại xã Hương Khê) gồm 5 người đi trên 2 xe máy chạy qua, hai đối tượng lầm tưởng đây là nhóm đối thủ nên lập tức truy đuổi.

Quá trình rượt đuổi với tốc độ cao, Đô cầm tuýp sắt kéo rê xuống mặt đường tạo ra tia lửa và tiếng động lớn để uy hiếp tinh thần nạn nhân. Khi Huỳnh điều khiển xe máy vượt lên áp sát ở khoảng cách 1m, Đô giơ cao tuýp sắt định vụt đánh.

Quá hoảng sợ, cháu Hà Gia B. đang cầm lái đã đánh lái sang phải để né tránh. Do xe đang di chuyển nhanh tại đoạn đường vòng cua, chiếc xe máy của nạn nhân đã mất lái, lao thẳng xuống mương thoát nước bằng bê tông bên lề đường và trượt dài 5m.

Hai bị cáo Phan Viết Đô và Hoàng Anh Lý Huỳnh tại phiên xét xử.

Hậu quả cháu Hà Gia B. bị chấn thương sọ não nặng và tử vong. Hai thiếu niên ngồi sau bị thương tích và xây xước nhẹ. Sau khi ép ngã xe các nạn nhân, hai bị cáo không cứu giúp mà tiếp tục đuổi theo chiếc xe còn lại để đe dọa rồi mới bỏ đi.

Bản án nghiêm khắc

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ và xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của trẻ em dưới 16 tuổi.

Sau khi cân nhắc toàn diện các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Viết Đô 17 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường 300 triệu đồng cho gia đình bị hại. Tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh Lý Huỳnh 15 năm tù về tội "Giết người", buộc bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.