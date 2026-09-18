Tự ý ngắt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá

Theo cáo trạng vào khoảng 22 giờ 03 phút ngày 20/12/2025, do muốn điều khiển tàu cá số hiệu KG-94235-TS sang vùng biển Campuchia để đánh bắt hải sản trái phép mà không bị phát hiện, Huỳnh Văn Nhựt (sinh năm 1975, thường trú tại Khu phố 9 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) đã tháo dây cấp nguồn điện của thiết bị giám sát hành trình rồi cất giấu trên tàu.

TAND khu vực 2 – An Giang đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự liên quan đến IUU

Đến khoảng 02 giờ ngày 21/12/2025, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, phát hiện thiết bị giám sát hành trình đã bị ngắt kết nối, tháo khỏi vị trí thời gian 03 tiếng 57 phút.

Đến ngày 10/3/2026, Huỳnh Văn Nhựt bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi phạm tội “Cản trở hoạt động của phương tiện điện tử”, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa và trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Huỳnh Văn Nhựt thành khẩn khai báo hành vi phạm tội; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; không có tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Huỳnh Văn Nhựt

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, căn cứ các chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, diễn biến lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo Huỳnh Văn Nhựt với mức phạt là 90 triệu đồng.

Được biết, từ đầu năm đến nay TAND khu vực 2 – An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm 4 vụ án hình sự liên quan đến vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (gọi tắt là IUU)