Vĩnh Long: Bắt giữ 'tướng cướp Hoàng Minh' sau 30 năm trốn truy nã

Ngày 18.9, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trực tiếp làm việc với Trần Hoàng Minh (68 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, vừa bị lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ sau hơn 30 năm lẩn trốn.

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long làm việc với đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo hồ sơ, năm 1987, Trần Hoàng Minh bị TAND tỉnh Hậu Giang (cũ) tuyên án 10 năm tù về 3 tội “trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, trộm cắp tài sản công dân và trốn khỏi nơi giam”.

Trong quá trình chấp hành án, năm 1990, phạm nhân này bỏ trốn khỏi nơi giam. Sau đó, Minh đến xã Ngãi Tứ (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, nay là xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long), chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và hành nghề buôn bán nhỏ trên sông.

Quá trình lẩn trốn, Trần Hoàng Minh tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản với số tiền lớn. Ngày 22.11.1995, đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ, đưa về trại tạm giam. Tuy nhiên, đến ngày 23.6.1996, Minh tiếp tục bỏ trốn.

Lần này, đối tượng liên tục thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa bàn ở các tỉnh miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ. Ngoài ra, Minh còn thay đổi họ tên như Trần Văn Minh, Trần Hoàng Lủi, Hà Hoàng Lủi… nhằm che giấu danh tính.

Đối tượng Trần Hoàng Minh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về tăng cường truy bắt các đối tượng truy nã trong đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã chủ động rà soát, xác minh, thu thập, đối chiếu từng thông tin, dấu vết liên quan đến quá trình lẩn trốn của đối tượng.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với các đơn vị, địa phương và phát huy vai trò của người dân trong cung cấp thông tin phục vụ công tác truy bắt. Sau thời gian xác minh, truy tìm, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã bắt giữ Trần Hoàng Minh vào chiều 16.9.2026 tại ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý đối tượng sau khi bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, việc bắt giữ Trần Hoàng Minh sau hơn 30 năm lẩn trốn là kết quả của quá trình xác minh, truy tìm của lực lượng chức năng, với sự tham gia cung cấp thông tin của người dân. Qua đó, không để các đối tượng lợi dụng thời gian, địa bàn và thủ đoạn để trốn tránh trách nhiệm pháp lý…