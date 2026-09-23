Khó khăn của Ninh Dương Lan Ngọc

Chiều 23/9, buổi giới thiệu dự án Chị chị em em 3 diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của ê-kíp và dàn diễn viên. Tại sự kiện, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu cùng các thành viên đã có những chia sẻ về vai diễn và quá trình tham gia dự án.

Trước nhận định ba nữ diễn viên Lan Ngọc, Chi Pu và Kỳ Duyên sẽ khó tránh khỏi những so sánh từ khán giả, từ chuyên môn, kinh nghiệm cho tới ngoại hình, Lan Ngọc cho rằng đây không còn là điều khiến cô lo lắng.

“Giờ còn lo lắng những thứ đó thì không thể tập trung cho vai diễn. Hồi nhỏ, chắc có lẽ khi lên phim, tôi cũng từng sợ: ‘Không biết mình đã đẹp chưa?’, hay khi mặc bộ đồ này thì có đủ nổi bật hay không”, cô chia sẻ.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô không đặt nặng chuyện bị so sánh. Ảnh: BTC.

Theo Lan Ngọc, đó là tâm lý thường xuất hiện khi một diễn viên mới bước vào nghề, chưa thực sự hiểu công việc cũng như cách hóa thân vào nhân vật. Sau nhiều năm hoạt động, cô cho rằng mỗi người đều có sự hiểu biết riêng về nghề và biết cách tôn trọng bạn diễn.

“Bây giờ mọi người đều lớn hết rồi, ai cũng có sự hiểu biết riêng về nghề nên luôn tôn trọng nhau. Trước khi đến với dự án, mọi người cũng đều biết mình sẽ tham gia cùng nhau”, Lan Ngọc nói.

Trong Chị chị em em 3, Lan Ngọc hóa thân thành Thị Liễu. Cô cho biết khó khăn lớn nhất là phải tiết chế nguồn năng lượng vốn có để phù hợp với tính cách nhân vật.

“Mọi người biết tôi là một cô gái hơi tăng động một chút và rất linh hoạt. Khi nhân vật Thị Liễu đến, vai diễn buộc tôi phải tiết chế hơn trong nhiều thứ. Đây cũng là khó khăn lớn nhất khi hóa thân thành nhân vật này. Tôi không dám đặt kỳ vọng quá cao, bởi hiểu rằng đến một giai đoạn nào đó, bản thân sẽ cần có những bước chuyển mình. Và tôi tin những thay đổi ấy sẽ đem lại thêm bài học, giúp mình trưởng thành hơn trong nghề diễn xuất”, cô chia sẻ.

Cũng tại sự kiện, Chi Pu cho biết không mất nhiều thời gian cân nhắc khi nhận lời trở lại với Chị chị em em. Nữ diễn viên từng góp mặt trong phần đầu, do Kathy Uyên đạo diễn. Theo Chi Pu, dàn diễn viên cũng là một trong những lý do khiến cô hứng thú với dự án.

“Khi biết tôi sẽ cộng tác với chị Lan Ngọc, anh Steven Nguyễn, Quốc Anh và Kỳ Duyên, đó lại là một điểm cộng rất lớn. Tôi cảm thấy mình muốn tham gia dự án này và hợp tác với những tên tuổi rất hot trong lĩnh vực diễn xuất cũng như ngành nghệ thuật”, nữ diễn viên chia sẻ.

Về hướng phát triển của thương hiệu, nhà sản xuất Will Vũ cho biết phần ba vẫn giữ lại một số đặc trưng quen thuộc của Chị chị em em. Dù vậy, anh nhấn mạnh mỗi phần cần có câu chuyện và tinh thần riêng.

“Ở phần ba này, yếu tố tôi giữ lại chính là đặc trưng của chuỗi phim Chị chị em em. Đó là phim rất gợi cảm, táo bạo và có các ngôi sao nữ. Đây là những điều tôi giữ lại. Còn về yếu tố khác biệt thì thật sự là bắt buộc, mỗi phần phải có một tinh thần hoàn toàn khác biệt, không được trùng lặp. Và thật sự nó phải đủ độc đáo để đứng riêng thành một bộ phim độc lập”, nhà sản xuất nói.

Chị chị em em 3 xoay quanh những mối quan hệ tình cảm chồng chéo giữa 5 nhân vật.

Chị chị em em 3 là phần tiếp theo của chuỗi phim điện ảnh do Will Vũ sản xuất, với câu chuyện độc lập so với hai phần trước. Phim do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, chọn Bắc Ninh làm bối cảnh chính và lồng ghép những chất liệu văn hóa truyền thống như quan họ. Dàn diễn viên gồm Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, NSND Lê Khanh, Quốc Anh, Bảo Anh.

Câu chuyện xoay quanh Thị Mầu (Kỳ Duyên), tiểu thư tài sắc chuẩn bị kết hôn với Văn Tài (Quốc Anh) trong một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Mối quan hệ dần trở nên phức tạp khi Văn Tài say đắm Thị Liễu (Lan Ngọc), người chị họ từ phương Nam của Thị Mầu, trong khi anh còn nợ Thị Nương (Chi Pu) một mối tình chưa trọn. Thị Liễu cũng đang tìm đường thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt với người chồng gia trưởng Văn Cường (Steven Nguyễn). Từ đó, các nhân vật bị cuốn vào những mối quan hệ chồng chéo giữa tình yêu, hôn nhân, danh dự và khuôn phép của xã hội đương thời.