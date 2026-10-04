Con gái David Beckham gây chú ý tại show thời trang của mẹ

Tối 2/10, Harper Beckham, cùng bố David và hai anh Romeo, Cruz, xuất hiện tại buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 của mẹ Victoria ở Tuần lễ thời trang Paris (Pháp). Harper (15 tuổi) gây chú ý với chiếc đầm màu đỏ mận, dáng dài thướt tha, lãng mạn. Cô phối trang phục với giày cao gót và phụ kiện tối giản, giữ kiểu tóc xõa cùng lối trang điểm tự nhiên. Theo Reuters, Harper chọn một thiết kế mang phong cách thanh lịch, nữ tính khi đến ủng hộ mẹ. Hình ảnh của con gái út nhà Beckham nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông, công chúng. Ảnh: @victoriabeckham.

Show thời trang diễn ra tại Conciergerie, với các thiết kế nổi bật như suit phom rộng, vai lớn, quần ống rộng và những chiếc váy mềm mại. David Beckham ngồi hàng ghế đầu cùng các con để theo dõi show của vợ. Sự xuất hiện lần này tiếp tục cho thấy Harper ngày càng có phong cách riêng khi tham dự các sự kiện thời trang của mẹ. Từ một cô bé thường diện những mẫu váy nữ tính, Harper những năm gần đây thể hiện sự yêu thích với các thiết kế trưởng thành hơn, song vẫn đề cao sự tối giản. Ảnh: @victoriabeckham.

Trước đó, tại show Thu/Đông 2025 của Victoria Beckham ở Paris, Harper, khi đó 13 tuổi, cũng từng trở thành tâm điểm chú ý. Cô diện slip dress màu nâu chocolate của thương hiệu Victoria Beckham, kết hợp cùng túi xách mini đồng màu và giày cao gót trắng. Thiết kế có phom dáng đơn giản, ôm nhẹ cơ thể, tạo cảm giác trưởng thành nhưng không quá cầu kỳ. Harper để tóc xõa tự nhiên, hoàn thiện tổng thể bằng cách trang điểm nhẹ. Ảnh: Mega Agency.

So với hình ảnh Harper trong những mẫu váy hoa hoặc trang phục trẻ trung trước đó, lựa chọn này đánh dấu cột mốc trưởng thành hơn. Con gái duy nhất của gia đình Beckham dần tiếp cận với ngôn ngữ thời trang tối giản của mẹ. Slip dress, tông màu nâu trầm và phụ kiện tiết chế cũng đặc biệt gần với phong cách thanh lịch quen thuộc của Victoria Beckham. Ảnh: @victoriabeckham.

Năm 2024, Harper có 2 lần xuất hiện tại buổi trình diễn bộ sưu tập của mẹ, bao gồm màn hiện diện nổi bật ở show Xuân/Hè 2025 hồi tháng 9. Khi đó, cô mặc một chiếc slip dress màu hồng phấn do Victoria Beckham thiết kế riêng. Thiết kế dài chạm sàn, gồm hai dây mảnh và chất liệu satin tạo hiệu ứng mềm mại. Harper kết hợp váy với sandal trắng và phụ kiện nhỏ gọn. Hình ảnh cô và bố David Beckham đến show trong trời mưa tại Paris nhanh chóng được lan truyền. Ảnh: Just Jared.

Tại show Thu/Đông 2023 ở Paris, Harper từng gây chú ý theo một cách khác. Cụ thể, cô tự thiết kế bộ trousersuit để mặc đến show của mẹ. Khi đó, Harper mới 11 tuổi. Victoria Beckham nói con gái có “một tầm nhìn rất rõ ràng” về trang phục mà mình muốn mặc. Bên cạnh các thành viên trong gia đình, Harper diện bộ suit mang phong cách tối giản, tạo hình ảnh trưởng thành hơn tuổi. Ảnh: Arnold Jerocki.

Lựa chọn này cho thấy Harper bắt đầu tham gia vào việc định hình hình ảnh cá nhân thay vì chỉ mặc những thiết kế do mẹ lựa chọn. Việc tự thiết kế suit ở tuổi 11 đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Victoria Beckham cũng theo đuổi những bộ suit có đường cắt mạnh mẽ và tinh thần power dressing (ăn mặc để thể hiện quyền lực) trong bộ sưu tập năm đó. Ảnh: Arnold Jerocki.

Hiện nay, Harper vẫn thường xuất hiện cùng gia đình tại các show của Victoria Beckham. Những thiết kế gần đây cho thấy cô dần xây dựng một phong cách riêng, đồng thời vẫn chịu ảnh hưởng rõ nét từ thẩm mỹ tối giản, thanh lịch của mẹ. Trong khi các anh theo đuổi sự nghiệp thể thao hoặc âm nhạc, con gái út nhà Beckham cho thấy niềm đam mê với thời trang, làm đẹp từ sớm, được cho là sẽ tiếp bước mẹ. Ảnh: Neil Mockford.