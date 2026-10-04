Nữ diễn viên VTV cao 1m55 vừa lọt top đẹp nhất thế giới, là ai?

Mới đây, chuyên trang TC Candler vừa công bố thêm danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 là Hoàng Hà. Nữ diễn viên VFC góp mặt dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m55 và gương mặt từng bị đánh giá "quá trẻ con".

Dù không sở hữu chiều cao, vóc dáng nổi bật nhưng Hoàng Hà được đánh giá có năng lượng tích cực với nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống. Cô thường mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện và việc cô vào top vào đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới dựa trên khí chất đặc biệt.

Hoàng Hà sinh năm 1996, là gương mặt sáng, đầy tiềm năng của màn ảnh Việt. Nữ diễn viên học diễn xuất song song với việc học tại khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc của Đại học Thăng Long. Từng tham gia nhiều phim ngắn và đóng MV nhưng đến năm 2022 cô mới khiến khán giả nhớ đến khi đảm nhận vai Dao Ánh 14 tuổi trong phim điện ảnh "Em và Trịnh".

Ngoài ra, Hoàng Hà còn thử sức với dự án phim kinh dị "Kẻ ăn hồn", chứng minh sự chịu khó làm mới, nỗ lực diễn xuất. Năm 2025, Hoàng Hà tiếp tục góp mặt trong hai dự án lớn là "Điều ước cuối cùng" và dự án hợp tác quốc tế "Tay anh giữ một vì sao" hợp tác với tài tử Lee Kwang Soo của Hàn Quốc.

Ở phim truyền hình, Hoàng Hà còn nhận được sự yêu thích của khán giả khi đảm nhận vai nữ chính Mai Dương thời trẻ trong phim giờ vàng VTV "Chúng ta của 8 năm sau". Đầu năm 2026, Hoàng Hà tiếp tục vai nữ chính thông minh, độc lập, quả cảm trong bộ phim hài - hình sự "Đồng hồ đếm ngược" hợp tác cùng Thanh Sơn. Hoàng Hà một lần nữa chứng minh khả năng tung hứng ăn ý với bạn diễn, nhận được sự yêu thích của khán giả.

Một số hình ảnh đời thường của Hoàng Hà: