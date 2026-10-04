Khí chất đầy cuốn hút của Shin Min Ah sẵn sàng 'chinh phục' Paris

Sáng 4/10, Shin Min Ah đã lên đường sang Paris (Pháp) để tham dự một lịch trình công việc tại nước ngoài. Trong những bức ảnh, cô xuất hiện với phong cách phối đồ nhiều lớp (layering) đầy tinh tế, diện chiếc áo dệt kim gân màu xám than có điểm nhấn là chi tiết kiểu sơ mi trắng ở phần tay áo và gấu áo.

Cô kết hợp trang phục này với quần jeans xanh để tạo nên vẻ ngoài vừa tươi mới, vừa sành điệu, phóng khoáng. Việc sử dụng túi tote đen cùng đôi bốt cổ ngắn màu đen đã giúp tạo sự cân bằng cho tổng thể bộ trang phục.

Trong khi đó, Shin Min Ah đã kết hôn với nam diễn viên Kim Woo Bin vào tháng 12/2025, sau mối tình kéo dài 10 năm. Cô hiện đang chờ đợi loạt phim gốc của Disney+ mang tên The Remarried Empress (tạm dịch: Hoàng hậu tái hôn), dự kiến ​​ra mắt vào ngày 4/11.

'The Remarried Empress' là một tác phẩm sử thi lãng mạn pha lẫn yếu tố giả tưởng đầy lôi cuốn. Phim kể về câu chuyện của Navier (Shin Min Ah), vị hoàng hậu hoàn hảo của Đế quốc phía Đông, người bất ngờ nhận được thông báo ly hôn từ Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) sau khi ông say đắm Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn. Thay vì cam chịu chấp nhận việc ly hôn, cô đã yêu cầu được tái hôn với Hoàng tử Heinry (Lee Jong Suk) của Vương quốc phía Tây.