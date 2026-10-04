Khí chất đầy cuốn hút của Shin Min Ah sẵn sàng 'chinh phục' Paris
Giữa trào lưu chuộng các nữ diễn viên có thân hình 'siêu gầy', cô vẫn toát lên khí chất đầy cuốn hút và vóc dáng đẹp tựa tượng tạc, với chiều cao 1,69m khi xuất hiện ngoài đời thực.
Sáng 4/10, Shin Min Ah đã lên đường sang Paris (Pháp) để tham dự một lịch trình công việc tại nước ngoài. Trong những bức ảnh, cô xuất hiện với phong cách phối đồ nhiều lớp (layering) đầy tinh tế, diện chiếc áo dệt kim gân màu xám than có điểm nhấn là chi tiết kiểu sơ mi trắng ở phần tay áo và gấu áo.
Cô kết hợp trang phục này với quần jeans xanh để tạo nên vẻ ngoài vừa tươi mới, vừa sành điệu, phóng khoáng. Việc sử dụng túi tote đen cùng đôi bốt cổ ngắn màu đen đã giúp tạo sự cân bằng cho tổng thể bộ trang phục.
Trong khi đó, Shin Min Ah đã kết hôn với nam diễn viên Kim Woo Bin vào tháng 12/2025, sau mối tình kéo dài 10 năm. Cô hiện đang chờ đợi loạt phim gốc của Disney+ mang tên The Remarried Empress (tạm dịch: Hoàng hậu tái hôn), dự kiến ra mắt vào ngày 4/11.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/khi-chat-day-cuon-hut-cua-shin-min-ah-san-sang-chinh-phuc-paris-post1882047.tpo