Show Celine Été 2027: 'Flora' Tôn Thiên bá khí, đọ sắc 'tình đầu quốc dân' Bae Suzy

Show Celine Été 2027 diễn ra vào ngày thứ 6 của Paris Fashion Week Xuân Hè 2027. Dưới bàn tay Giám đốc sáng tạo Michael Rider, Celine mùa Xuân Hè 2027 tiếp tục khai thác một vẻ đẹp tự nhiên, đơn giản nhưng có phần bất quy tắc. Trên hàng ghế đầu, dàn sao châu Á đổ bộ, "chiếm trọn spotlight".

Nhóm nhạc đại sứ TWS mang đến màu sắc trẻ trung hơn cho hàng ghế đầu show Celine Été 2027. Cả sáu thành viên gồm Shinyu, Dohoon, Youngjae, Hanjin, Jihoon và Kyungmin đồng điệu trong các bộ cánh tông đen, nhấn nhá ở các chi tiết da bóng, denim "xước". Sau 1 năm, 6 nam idol được nhận xét ngày càng thăng hạng khí chất, tự tin hơn trong ngày trở lại Paris Fashion Week.

Vương An Vũ duy trì phong độ thời trang lịch lãm trong ngày trở lại dự show Celine. Mỹ nam chọn bản phối gợi nhắc tinh thần may đo cổ điển, tạo điểm nhấn trẻ trung ở cà vạt họa tiết. Vương An Vũ gây chú ý khi ngồi cạnh bà Anna Wintour trên hàng ghế đầu.

Lưu Thi Thi là ngôi sao có lựa chọn trang phục "ngược dòng" trên hàng ghế đầu. Giữa tông đen phủ sóng, mỹ nhân Hoa ngữ thu hút ống kính truyền thông nhờ mái tóc tém sáng màu, mặc đầm sơ mi gam trắng be thanh lịch. Cư dân mạng xứ Trung khen ngợi phong độ nhan sắc của "Chị Đẹp" ở tuổi 39, gọi cô là “người phụ nữ Celine thanh lịch như làn gió Xuân”.

Tại sự kiện, các khung hình tương tác thân tình giữa sao phim Nhất Niệm Quan Sơn và Ảnh đế Hồng Kông Lương Gia Huy là đề tài nóng trên mạng xã hội xứ Trung, được mô tả là "khung cảnh gia đình hào môn hội ngộ".

"Tình đầu quốc dân" Bae Suzy lần thứ ba tới Paris Fashion Week dự show Celine. Nữ đại sứ thương hiệu toàn cầu tiếp tục trung thành với phong cách tối giản, thanh lịch đậm chất Celine dưới thời Michael Rider.

Nhan sắc của nàng thơ xứ Hàn qua ống kính Getty Images, fansite hay "người qua đường" đều "lung linh", "không có điểm trừ".

Sau hiệu ứng bùng nổ của Đầu Xuân Tươi Sáng, chuyến công tác tới Paris Fashion Week của nữ chính Tôn Thiên nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ cư dân mạng. Trước thềm show diễn, nữ đại sứ thương hiệu đã có khoảnh khắc gây sốt lọt Hot Search Weibo khi diện áo sơ mi mở cúc hờ hững. Fan phim liên tưởng tới tạo hình tương tự của nam chính Loan Niệm, gọi cô là "Luke bản nữ".

Tại sự kiện, Tôn Thiên diện áo len dệt kim cùng chân váy midi dáng chữ A cùng tông đen. Cô tạo điểm nhấn với khuyên tai ngọc trai, túi xách da bóng màu tím. Lựa chọn lối trang điểm tối giản, đeo kính áp tròng khóa trục là bí quyết giúp nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng thu thập được loạt ảnh Getty Images "tuyệt đối điện ảnh".

Trước show Celine Été 2027, hai nàng thơ xứ Hàn - Trung cũng từng có màn đụng hàng mẫu đầm len đen cấu trúc lạ mắt của nhà mốt Pháp khi chụp hình tạp chí.