Henry Lau hủy toàn bộ 5 đêm diễn tại Bắc Mỹ

Henry Lau vừa thông báo hủy toàn bộ 5 buổi biểu diễn tại Bắc Mỹ trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới ENJOY THE SHOW. Theo lịch trình ban đầu, nam ca sĩ sẽ lần lượt biểu diễn tại Los Angeles ngày 4/11, San Francisco ngày 8/11, Seattle ngày 12/11, Toronto ngày 14/11 và New York ngày 16/11.

Đáng chú ý, quyết định hủy bỏ được đưa ra chỉ 34 ngày trước khi đêm diễn đầu tiên tại Los Angeles dự kiến diễn ra. Đây là thông tin gây tiếc nuối đối với những khán giả đã chờ đợi cơ hội gặp gỡ nam nghệ sĩ trong chặng lưu diễn tại Mỹ và Canada.

Trong thông báo, ban tổ chức cho biết quyết định được đưa ra do những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến liên quan đến công tác sản xuất và hậu cần, nằm ngoài khả năng kiểm soát. Dù đã cân nhắc nhiều phương án để các buổi biểu diễn có thể tiếp tục diễn ra, đơn vị tổ chức cuối cùng nhận định việc triển khai chặng Bắc Mỹ theo kế hoạch ban đầu là điều khó khả thi.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số khán giả đặt nghi vấn liệu vấn đề thị thực có phải là nguyên nhân đứng sau việc hủy tour hay không.

Những đồn đoán xuất hiện trong bối cảnh Taemin trước đó cũng phải hoãn chặng Bắc Mỹ thuộc chuyến lưu diễn LiMiNaL World Tour. Ê-kíp của nam ca sĩ cho biết sự bất ổn kéo dài liên quan đến thị thực Mỹ cùng các thủ tục hành chính ảnh hưởng đến nhân sự chủ chốt trong đoàn lưu diễn và đội ngũ sản xuất là nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ xác nhận nào cho thấy vấn đề visa có liên quan đến việc Henry Lau hủy toàn bộ các buổi biểu diễn tại Bắc Mỹ. Vì vậy, những suy đoán trên vẫn chưa có cơ sở để khẳng định.

Bên cạnh 5 đêm diễn tại Mỹ và Canada, concert của Henry Lau tại Bangkok cũng được thông báo dời lịch. Buổi biểu diễn dự kiến diễn ra ngày 28/11 sẽ được chuyển sang ngày 1/5/2027. Ban tổ chức địa phương cho biết việc thay đổi xuất phát từ yêu cầu điều chỉnh công tác sản xuất.

Đối với khán giả đã mua vé cho đêm diễn ban đầu, ban tổ chức sẽ tiến hành hoàn tiền. Vé của ngày 28/11 cũng không có giá trị sử dụng cho buổi biểu diễn được dời sang tháng 5/2027.

Dù liên tiếp xuất hiện những thay đổi trong lịch trình, chuyến lưu diễn thế giới ENJOY THE SHOW của Henry Lau không bị hủy bỏ hoàn toàn. Nam ca sĩ đã biểu diễn tại Thâm Quyến trong hai ngày 26 và 27/9, đồng thời dự kiến có đêm diễn tại Kuala Lumpur ngày 3/10. Hai buổi biểu diễn tại Bắc Kinh vào ngày 11 và 12/10 cũng vẫn nằm trong lịch trình được công bố.

Việc một chặng lưu diễn quốc tế bị hủy sát ngày khởi động tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với nghệ sĩ và các đơn vị tổ chức concert, đặc biệt khi những vấn đề về sản xuất, hậu cần và thủ tục xuyên biên giới có thể tác động trực tiếp đến kế hoạch biểu diễn. Với Henry Lau, người hâm mộ hiện vẫn chờ đợi những thông tin tiếp theo về lịch trình của nam ca sĩ, trong bối cảnh chặng Bắc Mỹ chính thức không thể diễn ra như dự kiến.