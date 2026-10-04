Thái VG trải lòng về tuổi thơ thiếu thốn, mong muốn trở thành người cha luôn ở bên các con

Trong công Chung kết này, Toki Thành Thỏ và 14 Casper trở lại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 và tiếp tục đồng hành cùng các "anh tài" sau thời gian rời chương trình. Cả hai xúc động khi được trở lại không gian quen thuộc và xem đây là cơ hội tiếp nối ngọn lửa nghệ thuật vẫn luôn hiện hữu.

Sau hành trình vượt qua những thử thách và chông gai, chương trình chính thức bước vào đêm Chung kết, chương cuối của một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi 24 "anh tài". Mang chủ đề “Và từ đó”, đêm Chung kết không chỉ đánh dấu thời khắc khép lại hành trình tại chương trình, mà còn mở ra một chặng đường mới, nơi các anh tài tiếp tục xuất hiện với những phiên bản khác trong tương lai.

Vòng vocal gây ấn tượng với hai tiết mục mang màu sắc cảm xúc rõ nét, khai thác những câu chuyện gần gũi nhưng giàu xúc động về tình thân và quê hương. Tiết mục Em tôi chạm đến những mất mát sau thiên tai, qua đó khắc họa tình anh em và sự gắn bó giữa những người thân trong gia đình.

Liên minh Kỳ Tích mang đến Em tôi với đội hình gồm Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, 14 Casper và Cheng. Tiết mục được xây dựng từ hình ảnh những người lính đang làm nhiệm vụ, bất ngờ nhận tin quê nhà chìm trong bão lũ. Từ đó, câu chuyện chuyển sang nỗi đau của những người anh khi hay tin người em đã bị dòng nước cuốn trôi trong lúc tham gia cứu người.

Liên minh Khải hoàn mang đến Cơm nhà cho trận đấu vocal. Tiết mục quy tụ It’s Charles, Toki Thành Thỏ, Thơm Da LAB, Đông Hùng và Thái VG. Cơm nhà trở về với hình ảnh giản dị của mâm cơm quen thuộc, nơi lưu giữ ký ức và những kết nối thân tình. Thơm Da LAB, Thái VG và Đông Hùng cùng kể những câu chuyện về mẹ qua Cơm nhà. Không chỉ là một tiết mục về gia đình, Cơm nhà trở thành nơi ba nghệ sĩ đối diện với những ký ức riêng. Thơm Da LAB nhắc về những bữa cơm mẹ không còn có thể ăn cùng bà.

Thái VG nhìn lại ký ức tuổi thơ và mối quan hệ với mẹ. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, anh từng chứng kiến mẹ phải một mình chăm sóc ba người con sau khi cha rời đi. Thái VG kể rằng, trước khi bước lên sân khấu, anh nghĩ về hình ảnh người mẹ đã làm việc ngày đêm để chăm lo cho gia đình, và những đứa con khi ấy chưa phải lúc nào cũng ngoan ngoãn.

Nhìn lại quá khứ, Thái VG mong muốn khi trưởng thành, anh có thể trở thành một người cha khác với những gì mình từng trải qua. Anh chia sẻ: “Bây giờ, khi có gia đình riêng của mình, tôi luôn muốn ở đó với các con, trao cho các con sự yêu thương mà lúc nhỏ mình chưa bao giờ được nhận”.

Phần đầu Chung kết “Và từ đó” khép lại với thế gần cân bằng giữa hai liên minh. Kỳ tích hiện sở hữu hai vị trí ra mắt sau vòng Tiên phong, trong khi Khải hoàn có bốn vị trí sau chiến thắng ở vòng Tiến công. Kết quả này tạo nên những cục diện khác biệt giữa hai liên minh, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh cho những suất ra mắt còn lại của "Gia tộc Anh tài Toàn năng" tiếp tục diễn ra trong phần 2.