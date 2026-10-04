DuongK hé lộ ý nghĩa ca khúc 'Em Tiên' được Tóc Tiên mang đi thi quốc tế

Tối 3/10, Thanh Âm Việt Nam - The Sound of Vietnam chính thức bước vào đêm Tuyển chọn Bài hát Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tìm kiếm ca khúc mang bản sắc Việt Nam và có khả năng kết nối với khán giả quốc tế.

Bên cạnh sóng truyền hình trực tiếp trong nước, chương trình cũng được phát trực tuyến tới khán giả quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Eurovision Song Contest. Đây cũng là lần đầu khán giả toàn cầu được trực tiếp tham gia lựa chọn ca khúc đại diện Việt Nam tại cuộc thi quốc tế.

Theo tinh thần "one artist, five songs" - một nghệ sĩ, 5 bài hát - mà Eurovision Song Contest Asia giới thiệu về Việt Nam, Tóc Tiên đã cùng 5 đội sáng tạo mang đến 5 sân khấu âm nhạc. Trong đó, mỗi tiết mục được phát triển theo một góc nhìn riêng về người phụ nữ Việt Nam nhưng làm nổi bật tinh thần làm mới những giá trị Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.

Tóc Tiên mang đến những sân khấu hoành tráng tại đêm tuyển chọn.

Tóc Tiên thể hiện sức mạnh và tinh thần không khuất phục trong Khó Gì; đưa chất liệu văn hóa Việt khoác lên diện mạo đương đại trong Em Tiên; lột tả những rung động và niềm tin vào tình yêu trong Love Always Wins; kể về hành trình trưởng thành và sự tiếp nối giữa các thế hệ trong a to A và mang đến nguồn năng lượng hiện đại, tự tin và hướng ra thế giới của Follow Me.

Phần dàn dựng của sân khấu Em Tiên.

Kết quả bình chọn được xác định từ ba cấu phần: 40% điểm của Ban Giám khảo chuyên môn, 40% bình chọn của khán giả Việt Nam và 20% bình chọn của khán giả quốc tế - Rest of the World.

Thành phần Ban Giám khảo gồm nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, John Hùng Trần và Gavin Nguyễn. Sau cùng, Em Tiên là thanh âm đầu tiên đại diện Việt Nam cùng Tóc Tiên chinh chiến trên hành trình Eurovision Song Contest Asia 2026.

Từ thời điểm này, Tóc Tiên cùng đội ngũ S•HUBE, Giám đốc Âm nhạc Huy Tuấn và ê-kíp sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng về âm nhạc, cấu trúc trình diễn, hình ảnh, sân khấu và các yếu tố kỹ thuật để sẵn sàng cho sân khấu quốc tế. Đêm Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 diễn ra ngày 14/11 tại Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của 11 quốc gia trong mùa giải đầu tiên.

Tóc Tiên trình diễn Em Tiên.

Trải qua nửa tháng chuẩn bị cho 5 bài diễn, Tóc Tiên lần này cũng tham gia sâu vào quá trình sản xuất âm nhạc, đưa ra những góc nhìn và đánh giá chuyên môn cho các team. Giọng ca sinh năm 1989 chia sẻ: "Được đứng trên sân khấu Thanh Âm Việt Nam là một niềm vinh dự cực kỳ to lớn vì không bao giờ nghĩ bản thân có thể mang trọng trách đại diện quốc gia tham dự cuộc thi mà có một tuổi đời rất lâu, uy tín trên thế giới như Eurovision Contest Asia. Đến với đấu trường quốc tế, Tiên sẽ mang theo bên mình niềm tự hào và tinh thần Việt Nam".

Tại hậu trường sau đêm tuyển chọn, Tóc Tiên và producer DuongK - đại diện S•HUBE đã cùng chia sẻ về ý nghĩa tên ca khúc. Nếu như Tóc Tiên xem Em Tiên là cái tên phù hợp với chủ đề Vietnamese Women thì DuongK lại cho biết nó có ý nghĩa sâu xa hơn. Anhtiết lộ: "Người ta hay ví von là xinh như cô tiên hay tốt bụng như cô tiên thì chúng ta có một "cô Tiên" đại diện cho điều đấy và "cô Tiên" đó đã đại diện cho Việt Nam để đi ra nước ngoài".

Producer DuongK và Tóc Tiên chia sẻ về tựa đề Em Tiên.