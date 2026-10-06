Khi phố thị lên đèn

Đông đảo người dân đến mua sắm tại Siêu thị Go! Thái Nguyên vào ban đêm.

Tại Siêu thị GO! Thái Nguyên, giữa những dãy hàng có rất đông người lựa chọn sản phẩm. Có người tranh thủ mua thực phẩm cho ngày hôm sau, có gia đình cùng đi xem đồ dùng. Với nhiều khách hàng, buổi tối là khoảng thời gian thuận tiện khi công việc trong ngày đã xong, họ có thể cân nhắc món cần mua mà không phải vội trở về cơ quan đúng giờ.

Chị Đoàn Thị Phượng, ở tổ dân phố 46, phường Phan Đình Phùng cho biết: Tôi thường xuyên đi mua sắm vào buổi tối. Do ngày bận đi làm nên tôi lựa chọn buổi tối để có nhiều thời gian lựa chọn hơn. Đây vừa là công việc nội trợ vừa để thư giãn sau một ngày dài làm việc căng thẳng.

Thói quen của chị Phượng cũng cho thấy sự thay đổi trong cách người dân sử dụng thời gian sau giờ làm. Mua sắm vẫn là việc cần thiết, nhưng trải nghiệm trong lúc mua cũng ngày càng được coi trọng, bởi có thể đi cùng người thân, xem hàng thong thả và chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, khả năng chi tiêu.

Rời siêu thị GO!, chúng tôi đến quán Cà phê Ban Công số 21, cơ sở 2 (tổ 11, phường Phan Đình Phùng). Tại đây, khách đến uống nước, trò chuyện; nhân viên pha chế và phục vụ liên tục. Nếu ở siêu thị, người ta dành thời gian chọn món hàng cho gia đình, thì tại quán cà phê, nhiều người tìm một chỗ ngồi để gặp gỡ bạn bè hoặc nghỉ ngơi.

Người tiêu dùng thanh toán sau khi đã lựa chọn được những món hàng ưng ý.

Anh Nguyễn Long Vũ, quản lý quán, cho biết: Lượng khách đến Cà phê Ban Công số 21 thường đông hơn vào buổi tối. Do vậy, quán chuẩn bị sẵn nguyên liệu, bố trí nhân viên pha chế để phục vụ khách tại chỗ, đồng thời tiếp nhận các đơn đặt hàng trực tuyến và liên hệ đội ngũ shipper để có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh và thuận tiện nhất.

Sự bứt phá của kinh tế đêm tại Thái Nguyên có được động lực rất lớn từ lực lượng dân số trẻ. Với sự hiện diện của hàng vạn học sinh, sinh viên, công nhân kỹ thuật cao và chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, tệp khách hàng đêm tại đây luôn dồi dào và đòi hỏi chất lượng dịch vụ ngày càng cao.

Từ các siêu thị, nhà hàng ẩm thực lớn đến bàn cà phê hay cuộc hẹn của nhóm sinh viên tại một quán ăn đêm vỉa hè, có thể thấy nhu cầu buổi tối không "gói" trong một loại hình kinh doanh. Người dân cần thực phẩm, đồ dùng; cũng cần nơi ăn uống, trò chuyện và dành thời gian cho nhau.

Mỗi nhu cầu tạo việc làm cho người phục vụ và một cơ hội bán hàng, nhưng cũng đòi hỏi cơ sở kinh doanh hiểu rõ khách của mình thường đến vào giờ nào, mong muốn điều gì. Những hình ảnh đời sống ấy đang góp phần vào sự tăng trưởng thị trường thương mại, dịch vụ của tỉnh. Theo báo cáo của tỉnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt hơn 85.257 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ và bằng 44,4% so với kế hoạch.

Khi phố thị lên đèn, phía sau những hoạt động tưởng như rất đời thường là một dòng tiền đang vận động: từ mua sắm đến ăn uống, từ dịch vụ trực tiếp đến những đơn hàng trực tuyến. Hơn nữa, không gian hoạt động buổi tối của Thái Nguyên cũng đang được mở thêm như các phố đi bộ Vạn Xuân, Sông Công, Sông Cầu, những phiên chợ đêm gắn với văn hóa địa phương ở Nam Cường và Chợ Đồn.

Mỗi nơi tạo một cách để người dân, du khách trải nghiệm và tiếp cận sản phẩm, dịch vụ. Đặc biệt, Thái Nguyên đang nghiên cứu phát triển các không gian kinh tế đêm, tuyến phố đêm với bản sắc “Đêm xứ trà gắn kết tinh hoa” tại các khu vực trung tâm văn hóa và du lịch, góp phần đưa xứ trà vươn lên mạnh mẽ trong hành trình phát triển mới.