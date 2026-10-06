VN-Index hồi phục với thanh khoản tăng, dòng tiền bắt đầu lan tỏa

VN-Index trải qua phiên giao dịch rung lắc mạnh khi áp lực bán có thời điểm đẩy chỉ số giảm gần 18 điểm, trước khi lực cầu bắt đáy giúp thị trường đảo chiều trong những phút cuối. Sắc xanh trở lại nhờ sự hồi phục của một số cổ phiếu vốn hóa lớn cùng đà tăng tốc của nhóm chứng khoán.

Đóng cửa phiên 6/10, VN-Index tăng 5,88 điểm, tương ứng 0,34%, lên 1.759,08 điểm. Dù vậy, độ rộng vẫn nghiêng về bên bán khi HoSE có 127 mã tăng và 177 mã giảm, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 2.720 tỷ đồng.

Trong phiên sáng, VN-Index khởi đầu khá tích cực khi nhanh chóng vượt mốc 1.760 điểm nhờ động lực từ VIC. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu, chỉ số quay đầu giảm từ cuối phiên sáng và tạm nghỉ trong sắc đỏ, có thời điểm mất gần 7 điểm.

Áp lực bán tiếp tục gia tăng trong phiên chiều, đẩy VN-Index xuống mức thấp nhất quanh 1.734 điểm, tương đương giảm khoảng 18 điểm. Có thời điểm thị trường rơi vào trạng thái đặc biệt tiêu cực khi trên HoSE chỉ còn khoảng 45 cổ phiếu giữ được sắc xanh.

Sau khi kiểm tra vùng 1.730 điểm, lực cầu tại vùng giá thấp bắt đầu gia tăng giúp chỉ số hồi phục. VN-Index trở lại khu vực 1.750 điểm khi VNM, MWG, TCX, VPL cùng nhiều cổ phiếu khác cải thiện giá, trong khi đà giảm tại nhiều mã cũng được thu hẹp.

So với cuối phiên sáng, số lượng cổ phiếu tăng giá đã tăng hơn gấp đôi. Dù vẫn thấp hơn đáng kể so với số mã giảm, độ rộng thị trường đã cải thiện rõ rệt, với 127 mã tăng và 177 mã giảm trên HoSE.

Một điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là thanh khoản tăng mạnh trở lại. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 19.500 tỷ đồng, tăng 44% so với phiên trước và vượt mức trung bình 20 phiên.

Riêng nhóm VN30 ghi nhận hơn 12.800 tỷ đồng giá trị giao dịch, tăng tới 75% so với phiên 5/10. Việc thanh khoản gia tăng mạnh trong phiên thị trường rung lắc cho thấy lực cầu đã xuất hiện rõ hơn tại vùng giá thấp, qua đó giúp chỉ số thu hẹp đáng kể mức giảm.

VIC là một trong những cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất với giá trị gần 1.000 tỷ đồng. Cổ phiếu này chịu áp lực trong phần lớn thời gian phiên chiều nhưng cuối cùng trở về giá tham chiếu.

Trong khi đó, VHM và VPL duy trì đà tăng khá tốt, lần lượt tăng 1,02% và 4,25%. VPL cũng trở thành cổ phiếu tăng mạnh nhất trong rổ VN30, góp phần hỗ trợ đáng kể cho chỉ số.

Điểm sáng nổi bật hơn cả thuộc về nhóm chứng khoán. Nhóm này tăng hơn 1,4%, vượt mức tăng của ngân hàng. VCI tăng hơn 4,3%, VND tăng 3,75%, TCX tăng 2,88%, trong khi VDS và VCK cùng tăng hơn 2%.

Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu chứng khoán tăng tốc mạnh trong những phút cuối phiên và đóng cửa tại mức giá cao nhất ngày. Diễn biến này giúp nhóm chứng khoán trở thành một trong những động lực quan trọng kéo thị trường hồi phục sau khi VN-Index rơi xuống vùng 1.730 điểm.

Bên cạnh chứng khoán, năng lượng, dịch vụ tiêu dùng, ngân hàng và bất động sản cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng giá. Ở chiều ngược lại, phần mềm, viễn thông, hàng hóa công nghiệp và bảo hiểm chịu áp lực điều chỉnh.

Dù lực cầu trong nước giúp VN-Index đảo chiều, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài lại là điểm trừ đáng chú ý. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên HoSE với tổng giá trị hơn 2.720 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung đặc biệt lớn tại HDB khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2.030 tỷ đồng. VJC cũng bị bán ròng hơn 808 tỷ đồng, trong khi PNJ nằm trong nhóm bị bán ròng trên 100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lực bán tại HDB và VJC gia tăng mạnh trong nửa cuối phiên chiều, đúng thời điểm thị trường có sự đảo chiều đáng kể. Điều này cho thấy dòng tiền trong nước và dòng vốn ngoại đang có diễn biến khá trái chiều.

Ở chiều mua, không có cổ phiếu nào được khối ngoại mua ròng trên 100 tỷ đồng. SHB, VIC và GMD vẫn được giải ngân nhưng giá trị mua vào tương đối khiêm tốn so với lượng cổ phiếu bị bán ra.

VN-Index vì vậy đã tránh được một phiên giảm sâu nhờ lực cầu bắt đáy và thanh khoản cải thiện mạnh, song áp lực bán vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa. Đặc biệt, việc khối ngoại tiếp tục bán ròng với quy mô lớn vẫn là yếu tố khiến nhịp hồi phục của thị trường cần thêm thời gian để xác nhận.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index hồi phiên thứ hai, tín hiệu đảo chiều vẫn chưa xác nhận

Chứng khoán Kirin (CSI)

VN-Index có phiên hồi phục tăng điểm thứ hai liên tiếp, trong khi thanh khoản cải thiện đáng kể so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh vượt 18% so với bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền bắt đầu nhập cuộc rõ hơn.

Đáng chú ý, VN-Index phục hồi tốt hơn về cuối phiên và mức tăng không còn phụ thuộc quá nhiều vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như phiên trước. Đây là tín hiệu tích cực khi lực cầu bắt đầu có sự tham gia rộng hơn thay vì chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu dẫn dắt.

Tuy nhiên, CSI cho rằng những tín hiệu hiện tại vẫn chưa đủ để xác nhận một xu hướng đảo chiều tăng. Công ty chứng khoán này tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu tích cực rõ ràng trước khi quay lại vị thế mua ròng mới.

VN-Index giằng co trong vùng 1.750-1.780 điểm

Chứng khoán Asean

VN-Index vẫn đang trong trạng thái giằng co khi đóng cửa tại 1.759 điểm, dù đã có nỗ lực hồi phục trong phiên nhưng chưa thể lấy lại các đường trung bình động MA10 và MA20.

Các chỉ báo động lượng cũng chưa ủng hộ một xu hướng tăng mới khi RSI ở mức 43, MFI ở mức 34. Điều này cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế, đồng thời rủi ro VN-Index kiểm định lại các vùng hỗ trợ thấp hơn vẫn hiện hữu.

Trong kịch bản trung lập, chỉ số có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi, tập trung theo dõi vùng hỗ trợ 1.750-1.760 điểm và kháng cự 1.770-1.780 điểm.

Asean đồng thời lưu ý các nhóm có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore.

Với chiến lược trung và dài hạn, nhà đầu tư có thể giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn, ưu tiên ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

Dòng tiền cải thiện, cơ hội xuất hiện ở cổ phiếu tăng trưởng

Chứng khoán SHS

Thị trường phục hồi khá tích cực sau giai đoạn chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Đáng chú ý, dòng tiền tiếp tục có dấu hiệu cải thiện khi gia tăng tại vùng giá thấp.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư vẫn có thể tìm kiếm cơ hội ngắn hạn tại những doanh nghiệp đang duy trì tăng trưởng và có vùng định giá tương đối hợp lý. Tuy nhiên, SHS khuyến nghị hạn chế mua đuổi khi thị trường hồi phục.

Thay vào đó, nhà đầu tư nên tập trung vào những doanh nghiệp có chất lượng tốt nhất trong các ngành đang duy trì triển vọng tăng trưởng, đồng thời đánh giá cơ hội dựa trên triển vọng của từng doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thanh khoản vượt bình quân 20 phiên, nhịp hồi đáng tin cậy hơn

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

Thị trường tiếp tục duy trì được nhịp phục hồi từ phiên trước, dù áp lực bán vẫn xuất hiện mạnh tại một số thời điểm. Điểm tích cực là thanh khoản cải thiện rõ rệt so với phiên trước và vượt mức bình quân 20 phiên, qua đó giúp độ tin cậy của nhịp hồi tăng lên.

Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các chỉ số chính vẫn khá rõ. Dòng tiền có xu hướng ưu tiên nhóm Midcap, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng vẫn là điểm trừ đối với diễn biến chung của thị trường.

Về kỹ thuật, TPS cho rằng các tín hiệu hiện tại đang ủng hộ một nhịp hồi ngắn sau đợt điều chỉnh vừa qua. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo vẫn cần được theo dõi để đánh giá liệu dòng tiền có tiếp tục duy trì hay nhịp hồi sẽ sớm gặp áp lực tại các vùng kháng cự gần.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.