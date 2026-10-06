Cầu cạn 'Dải lụa ký ức' bên Hồ Gươm dần thành hình

Tại vườn hoa và tuyến đường dạo ven bờ phía Tây Hồ Gươm, nằm dọc phố Lê Thái Tổ, không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” đang được khẩn trương thi công và hoàn thiện trước ngày 10/10, kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Điểm nhấn của không gian nghệ thuật là cầu đi bộ có chiều dài khoảng 800 m, được lắp đặt uốn lượn qua khu vườn ven hồ, phía trên tầng cây thấp và thảm cỏ. Công trình được nâng khỏi mặt đất nhằm hạn chế tác động đến rễ cây lớn, đồng thời giữ nguyên cảnh quan bên dưới.

Bên cạnh hệ thống cầu cạn, nhiều tấm gương lớn cũng đang được lắp đặt. Các khung gương được bố trí so le về vị trí, độ cao và góc xoay. Khi phản chiếu ánh sáng, cây xanh và mặt hồ, hệ thống tạo hiệu ứng nhiều lớp, hình thành một “đường hầm thị giác” dọc tuyến cầu.

Các khung thép được lắp dựng dọc tuyến, tạo thành kết cấu chính của cầu cạn. Hệ thống này được thiết kế để bảo đảm độ chắc chắn, phục vụ người dân và du khách tham quan khi công trình hoàn thiện.

Những tấm ván gỗ chạy dọc tuyến cầu tạo điểm nhấn giữa không gian cây xanh ven hồ. Đèn LED được bố trí men theo mặt sàn, tạo các dải sáng nổi bật khi công trình lên đèn vào buổi tối. Khi hoàn thiện, công trình sẽ tạo thêm không gian để người dân, du khách tham quan, chụp ảnh ven hồ.

“Bình thường tôi và bạn bè đi dạo quanh Hồ Gươm chủ yếu chụp ảnh ở khu vực ven hồ. Lần này cây cầu có hình dáng lạ mắt, tôi thấy khá thú vị vì vừa có thêm không gian đi dạo, vừa có nhiều góc mới để chụp ảnh cùng Hồ Gươm”, Lê Thị Thu Hà (2006, phường Bắc Từ Liêm, bên trái) chia sẻ.

Công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, từ kết cấu cầu đến hệ thống ánh sáng và gương, để kịp đưa công trình vào hoạt động trong thời gian tới.

Cầu cạn dự kiến mở cửa từ ngày 8/10 đến 2/12. Sau thời gian này, phường Hoàn Kiếm sẽ tháo dỡ công trình và hoàn trả nguyên trạng khu vực ven Hồ Gươm.