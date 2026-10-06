Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 do Bộ Tài chính tổ chức chiều ngày 6/10, một trong những nội dung được quan tâm là việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sắp triển khai trong năm 2026.

Ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời tại họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Phản hồi vấn đề này, ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tổ chức và giao dịch trên thị trường chứng khoán có mục tiêu xuyên suốt là nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính minh bạch của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Đối với việc chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết, giao dịch trên HNX sang HOSE, theo ông Thu, đây là chương trình được thực hiện theo tinh thần Thông tư số 139/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023.

Theo lộ trình, việc chuyển toàn bộ cổ phiếu dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kết quả kiểm thử hiện khá thuận lợi và các kịch bản đang được triển khai theo kế hoạch.

Cùng với việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX sang HOSE, cơ quan quản lý cũng nghiên cứu phân bảng danh mục hàng hóa theo phân cấp chất lượng, nhằm phục vụ các nhu cầu và “khẩu vị” đầu tư khác nhau của nhà đầu tư.

Việc phân loại dự kiến dựa trên 4 tiêu chí chính, gồm: quy mô vốn điều lệ; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, hay khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài; tỷ lệ cổ phiếu tự do giao dịch; trạng thái của cổ phiếu.

Với tiêu chí “trạng thái của cổ phiếu”, cơ quan quản lý sẽ xem xét các trạng thái như: cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch... để đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp tham gia thị trường.

Toàn cảnh họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Liên quan đến các chính sách giao dịch mới, ông Hoàng Văn Thu cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu nhiều nội dung như: giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá...

“Vấn đề quan trọng nhất là phải đánh giá tác động, bởi vì cho dù các chính sách mới này có được áp dụng hay không, chúng tôi vẫn ưu tiên cho mục tiêu là hệ thống phải an toàn, giao dịch phải thông suốt và phải ổn định” - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hoàng Văn Thu nêu rõ.

Theo đó, các chính sách sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng và triển khai theo lộ trình. Sau khi có kết quả đánh giá, cơ quan quản lý sẽ công bố lộ trình để các chủ thể tham gia thị trường có đủ thời gian chuyển đổi và chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu mới.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, việc đưa chính sách vào vận hành phải bảo đảm an toàn và ổn định. Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá chính sách; nếu được đánh giá là phù hợp, thì phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, hệ thống và các yếu tố liên quan để sớm đưa vào vận hành.

Thứ trưởng cũng đặt vấn đề nghiên cứu khả năng giao dịch xuyên trưa và rút ngắn chu kỳ thanh toán từ T+2 xuống mức thấp hơn... như thị trường chứng khoán tại một số quốc gia.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, những chính sách mới cần thiết và được đánh giá tốt thì cần sớm chuẩn bị điều kiện để triển khai, qua đó tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam theo chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.