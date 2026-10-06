Khai giảng khóa học sơ cấp Nghiệp vụ chế biến món ăn

Các đại biểu và học viên dự khai giảng khóa học.

Dự khai giảng có đại diện lãnh đạo: Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình, Chi hội Nhà hàng và Đầu bếp, Chi hội Lữ hành và Hướng dẫn viên cùng 51 học viên đang làm bếp tại các khách sạn, nhà hàng tiêu biểu.

Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình phát biểu khai giảng khóa học.

Phát biểu khai giảng khóa học, bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình nhấn mạnh, trong những năm qua, du lịch Ninh Bình tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn với những kết quả đáng tự hào. Tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch, du lịch Ninh Bình đã tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên du lịch đặc sắc, đặc biệt là giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu điểm đến trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện khuyến khích cho đầu tư phát triển du lịch, phát huy giá trị lợi thế vị trí, tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa của tỉnh Ninh Bình. Từ đó hình thành các điểm đến du lịch mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh điểm đến du lịch Ninh Bình. Trong đó, vai trò của ẩm thực trong phát triển du lịch là rất quan trọng. Ẩm thực không chỉ là nhu cầu cấp thiết mà còn là sản phẩm du lịch đặc sản, góp phần giữ chân du khách và quảng bá văn hóa của địa phương. Với một món ăn ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chính là đại sứ văn hóa truyền tải hồn cốt điểm đến đến du khách trong và ngoài nước.

Vì vậy, việc tổ chức khóa học sơ cấp Nghiệp vụ chế biến món ăn nhằm chuẩn hóa kỹ năng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp tại các nhà hàng, các cơ sở lưu trú là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết.

Khóa học kéo dài trong 4 tháng với 250 tiết học, trong đó kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết cơ bản và thực hành chuyên sâu. Các học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng, từ kỹ năng chế biến món ăn cơ bản, quy trình bếp, đảm bảo an toàn thực phẩm đến nghệ thuật trình bày và khai thác tài nguyên đặc sản của địa phương. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ Sơ cấp Nghề chế biến món ăn quốc gia.