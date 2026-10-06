Chủ tịch DIC Group đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG sau đợt giải chấp

Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group - Mã: DIG), vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG nhằm nâng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 12/10 đến 10/11.

Hiện ông Cường đang sở hữu hơn 28,7 triệu cổ phiếu DIG, tương đương 3,41% vốn. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên hơn 33,7 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 4% vốn DIC Group.

Tạm tính theo giá đóng cửa DIG ngày 6/10 là 9.300 đồng/cổ phiếu, số tiền cần chi cho giao dịch vào khoảng 46,5 tỷ đồng.

Phiên giao dịch ngày 6/10 cũng đánh dấu DIG tăng trở lại sau ba phiên giảm liên tiếp. Thị giá hiện ở vùng thấp nhất kể từ giữa tháng 3/2023.

Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong vòng ba năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Tính chung, gia đình ông Nguyễn Hùng Cường hiện nắm giữ 5,28% vốn DIC Group.

Trước lần đăng ký mua này, ông Cường và các thành viên gia đình từng nhiều lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu DIG.

Ngày 31/7, ông Cường bị bán giải chấp hơn 5,2 triệu cổ phiếu DIG, khiến tỷ lệ sở hữu giảm xuống 3,41% như hiện nay. Mẹ ông, bà Lê Thị Hà Thanh, cũng bị bán giải chấp hơn 1,2 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu xuống còn 1,08%, tương đương gần 8,6 triệu đơn vị.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, em gái ông Cường và Phó Chủ tịch HĐQT DIC Group, bị bán giải chấp hơn 1,65 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, bà còn nắm khoảng 6,3 triệu cổ phiếu, tương đương 0,79% vốn doanh nghiệp.

Ở một diễn biến khác, HĐQT DIC Group vừa thông qua nghị quyết hoàn tất việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh DIC Group - Ban Quản lý Dự án DIC Him Lam, có địa chỉ tại Khu Trung tâm Chí Linh, phường Tam Thắng, TP HCM.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, DIC Group ghi nhận 758 tỷ đồng doanh thu thuần và 146 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 78% và gấp 9 lần cùng kỳ năm 2025.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 36% và 27% so với thực hiện năm 2025.

Sau nửa năm, DIC Group đã thực hiện khoảng 25% kế hoạch doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.