Tiếp sức cộng đồng doanh nghiệp tạo động lực tăng trưởng mới

Với phương châm "chính quyền đồng hành, doanh nghiệp phát triển", tỉnh Hưng Yên luôn xác định việc tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm 22 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), tổ chức ngày 6/10.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN

Thông tin về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, ngày 13/10 tới đây, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; đây là nền tảng chiến lược đặc biệt quan trọng để tỉnh nhà bứt phá trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, quy hoạch mở ra không gian phát triển mới, phát huy lợi thế "trung tâm của trung tâm" trong Vùng Đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô, hướng tới tăng trưởng hai con số trong 5–10 năm tới. Để hiện thực hóa mục tiêu, cùng 3 cực tăng trưởng (đô thị - dịch vụ trung tâm; công nghiệp công nghệ cao phía Bắc; vành đai kinh tế ven biển phía Nam) và Quyết định số 1499/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu công nghệ cao, tỉnh kiên định di dời các cơ sở sản xuất ngoài khu dân cư vào khu, cụm công nghiệp tập trung nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề môi trường, an ninh trật tự và đồng bộ đô thị.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá đội ngũ doanh nhân chính là lực lượng nòng cốt biến các cơ hội chiến lược thành giá trị thực tiễn và tăng trưởng kinh tế. Nhằm tiếp sức cho khối doanh nghiệp, trong hơn 3 tháng qua, địa phương đã quyết liệt xử lý dứt điểm vướng mắc cho gần 200 dự án trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh định kỳ tổng hợp khó khăn theo từng nhóm, ngành để tham mưu giải quyết thực chất, qua đó khích lệ doanh nghiệp vươn lên thành các tập đoàn lớn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy truyền thống tương thân tương ái, trong năm 2026, tỉnh quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, quyết tâm hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Làm rõ thêm bức tranh toàn cảnh về sự bứt phá của tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đức Tải cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, vượt qua những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng ước đạt 218.672 tỷ đồng, tăng 11,22% so với cùng kỳ, đưa Hưng Yên vào nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng. Trong đó, sản xuất công nghiệp là động lực chính với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,7%; tỉnh đã thành lập mới 3 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp. Công tác thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Bên cạnh đó, các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX, SIPAS, PAPI) tiếp tục duy trì ở nhóm cao, khẳng định chất lượng điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên Đỗ Văn Vẻ, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy tốt vai trò "ngôi nhà chung", tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu giải quyết hiệu quả nhiều kiến nghị, vướng mắc tồn đọng về thủ tục đầu tư, đất đai cho hội viên. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh cũng luôn đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tích cực đóng góp ủng hộ người nghèo và chung tay thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Chia sẻ về sự đồng hành thiết thực giữa chính quyền và doanh nghiệp, ông Bùi Thế Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Green i-Park đánh giá cao tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch của tỉnh và Nghị quyết số 280 (ban hành ngày 22/9/2026) của Chính phủ về định hướng thu hút FDI chọn lọc, chất lượng cao.

Từ thực tiễn triển khai hạ tầng, ông Bùi Thế Long mong muốn Hưng Yên tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư; phát triển các khu công nghiệp đạt chuẩn ESG; mở rộng năng lượng sạch; quan tâm nhà ở xã hội, thiết chế cho công nhân và thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ. Qua đó, đại diện doanh nghiệp khẳng định cam kết đồng hành cùng tỉnh trong chiến lược chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, của tỉnh Hưng Yên; bằng khen của UBND tỉnh .