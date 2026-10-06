Sắp xếp, tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế tại Cần Thơ

Ông Lâm Tiến Thạch, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ Lâm Tiến Thạch cho biết, địa phương hiện có 103 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 31 phường, 72 xã. Đến nay, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố, 100% đơn vị hành chính cấp xã đã hoàn thành việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn cũng như Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trong công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, Cần Thơ đã ban hành 38 quyết định sáp nhập, giải thể, tổ chức lại. Thành phố đã thành lập 103 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã, đồng thời chuyển giao 103 trạm y tế về Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. Đặc biệt, trong ngành Giáo dục, địa phương đã quyết liệt rà soát, giảm từ 1.156 xuống còn 406 cơ sở (giảm 750 cơ sở, đạt 64,88%).

Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, thành phố hoàn thành đề án sáp nhập 7 trường cao đẳng thành 3 trường và đã trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện toàn thành phố còn 745 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 199 đơn vị cấp thành phố và 546 đơn vị cấp xã.

Việc thu gọn đầu mối đã hạn chế tình trạng manh mún, trùng lắp nhiệm vụ, tăng tỷ lệ nhóm chuyên môn và giảm bớt bộ phận lãnh đạo, phục vụ; qua đó, góp phần cải thiện rõ rệt Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2025 của thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện phân cấp, phân quyền theo Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, cấp tỉnh của thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận 949 nhiệm vụ từ Trung ương. Từ 1/7/2025 đến 30/9/2026, UBND thành phố đã ban hành 28 quyết định phân cấp và 61 quyết định ủy quyền cho các sở, ngành và UBND cấp xã.

Về quản lý biên chế năm 2026, Hội đồng nhân dân thành phố đã giao tổng biên chế khối chính quyền là 53.692 chỉ tiêu, giảm 8.663 chỉ tiêu so với năm 2025. Trong đó, biên chế công chức thành phố và cấp xã là 6.579 chỉ tiêu (giảm 33,9%), gồm 2.145 biên chế cấp thành phố (hiện có 2.110 người) và 4.434 biên chế cấp xã (hiện có 4.332 người).

Trong công tác tinh giản biên chế theo các nghị định của Chính phủ, Cần Thơ đã giải quyết 5.247 trường hợp theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; 2.602 trường hợp theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP... Để kiện toàn lực lượng cơ sở, thành phố đã tiếp nhận 489 trường hợp đủ điều kiện vào công chức cấp xã, đồng thời điều động, luân chuyển 736 trường hợp (gồm 192 trường hợp từ các sở, ngành về xã, phường và 544 trường hợp điều động ngang giữa các địa phương).

Nêu lên một số khó khăn từ cơ sở, ông Lâm Tiến Thạch cho biết, việc đẩy mạnh tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục còn gặp trở ngại. Công tác phân cấp, ủy quyền vướng một số thể chế chồng chéo. Bên cạnh đó, khối lượng công việc ở cấp xã tăng cao sau sáp nhập gây áp lực lớn cho đội ngũ công chức. Lãnh đạo Sở Nội vụ Cần Thơ kiến nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về thể chế và biên chế để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Ông Phạm Minh Triết, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ), trao đổi một số nội dung về phân cấp, phân quyền.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cùng kết quả tích cực của Cần Thơ sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cấp xã thực hiện tốt quy định về sắp xếp bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là sự quyết tâm tinh gọn các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, tinh gọn đầu mối mới là bước đầu. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 37/NQ-CP, Đoàn kiểm tra đề nghị Cần Thơ cần tập trung quy hoạch không gian, hạ tầng trường lớp, khắc phục triệt để tình trạng thừa – thiếu giáo viên cục bộ, tuyệt đối không coi việc sắp xếp trường lớp là cơ hội để dồn giáo viên vào diện tinh giản biên chế.

Đối với cán bộ quản lý thôi giữ chức vụ hoặc giữ chức vụ thấp hơn, cần chủ động bố trí sang giảng dạy hoặc vị trí công tác phù hợp. Đồng thời, hai ngành Giáo dục và Nội vụ cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện định mức biên chế phù hợp với mô hình trường liên cấp và trường quy mô lớn.

Về quản lý biên chế, Cần Thơ cần rà soát chính xác số lượng viên chức làm việc tại các cơ quan quản lý hành chính, đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao. Địa phương cần tuân thủ nghiêm Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức mới, lấy vị trí việc làm làm trung tâm và nghiên cứu phương thức quản trị hiện đại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cho biết, sau khi sáp nhập và trải qua hơn 1,5 năm triển khai mô hình mới, Cần Thơ đã nỗ lực từng bước ổn định tổ chức, bảo đảm sự liên tục trong công tác lãnh đạo, điều hành. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đã có sự cải thiện rõ rệt, từ mức xếp thứ 31 trong quý II đã nâng lên vị trí 24 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố (tốc độ tăng trưởng đạt 9,29%).

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế (Bộ Nội vụ) phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra, lãnh đạo thành phố Cần Thơ khẳng định tinh thần chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Trung ương. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quy hoạch đầu tư hạ tầng và nguồn nhân lực y tế cơ sở; nghiên cứu xây dựng đề án thành lập thêm phòng chuyên môn tại các địa bàn công nghiệp trọng điểm đang bị quá tải; nghiêm túc rút ngắn lộ trình sắp xếp, điều chuyển cấp phó; tập trung phân loại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW; đồng thời nghiên cứu đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công và chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đề án tự chủ tài chính linh hoạt...

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đã khảo sát, kiểm tra thực tế tại một số bệnh viện tuyến đầu, các trường trung học phổ thông và các xã Châu Thành, Phong Điền.