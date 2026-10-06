Cổ phiếu NVL giảm trở lại sau 3 phiên tăng liên tiếp

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Trước đó, NVL trải qua nhịp giảm mạnh trong những phiên cuối tháng 9. Cổ phiếu này có 8 phiên giảm liên tiếp; trong đó có 2 phiên giảm sàn, có thời điểm rơi xuống dưới mệnh giá. Sau 3 phiên hồi phục liên tiếp trong các ngày 1-3/10, NVL quay đầu giảm trong phiên 6/10.

Tính từ đầu tháng 9 đến phiên 6/10, thị giá NVL đã giảm hơn 17%. Diễn biến này diễn ra trong thời điểm trên thị trường xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của Novaland.

Trong thông tin phát đi ngày 6/10, Novaland cho biết một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông đang xuất hiện, lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn rằng doanh nghiệp “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các thông tin tương tự.

Novaland khẳng định những nội dung trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của công ty và có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình doanh nghiệp.

Theo Novaland, thời gian qua, Tập đoàn tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh và đã đạt được những kết quả nhất định trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Doanh nghiệp cho biết, sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo đảm quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác; tiếp tục cung cấp thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, nhất quán và tuân thủ quy định về công bố thông tin.

Novaland cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan rà soát các bài viết, nội dung, hình ảnh, video hoặc thông tin đã đăng tải và chủ động gỡ bỏ, điều chỉnh hoặc đính chính những nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ hoặc không phản ánh chính xác tình trạng thực tế của doanh nghiệp.

Tập đoàn cho biết, bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật đối với trường hợp tiếp tục đăng tải, phát tán hoặc duy trì thông tin sai sự thật, gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu, hoạt động kinh doanh hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công ty.

Diễn biến của NVL nằm trong bối cảnh nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa trong phiên 6/10. Một số mã tăng như VHM, VPI, CEO, KBC và DIG, trong khi KDH, DXG và NLG giảm giá. NVL là một trong những mã giảm trong nhóm này.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/10, VN-Index tăng gần 6 điểm lên 1.759 điểm. Trong khi đó, HNX-Index và UPCOM-Index lần lượt giảm hơn 4 điểm và 0,26 điểm về 265 điểm và 125 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt gần 20.000 tỷ đồng. Toàn thị trường có 363 mã giảm; trong đó, 24 mã giảm sàn; 246 mã tăng (26 mã tăng trần) và 887 mã đi ngang.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.520 tỷ đồng. HDB là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 1.958 tỷ đồng, tiếp đến là VJC với 771 tỷ đồng.

Phiên giao dịch 6/10 cho thấy thị trường chung phục hồi nhẹ, nhưng diễn biến giữa các nhóm cổ phiếu vẫn có sự phân hóa rõ nét. Trong nhóm bất động sản, NVL quay đầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp, trong khi một số cổ phiếu khác tăng giá. Thanh khoản cải thiện nhưng áp lực bán ròng mạnh của khối ngoại tiếp tục là yếu tố đáng chú ý đối với diễn biến thị trường.