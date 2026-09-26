Khi những giàn nấm lên mùa

Đồng chí Lê Trọng Yên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tham quan mô hình trồng nấm đông cô tại xã Đam Rông 1. Ảnh: Xuân Anh

Nhịp sống mới giữa những giàn nấm

Buổi sáng tại trang trại nấm đông cô ở Đam Rông 1, chị K’Hoài ở thôn Pul, bắt đầu công việc với những công đoạn đã trở nên quen thuộc. Hái nấm, lựa nấm, phân loại sản phẩm là những phần việc chị đảm nhận hằng ngày.

Công việc đòi hỏi sự cẩn thận bởi nấm được thu hái theo từng đợt. Từ những phôi nấm giống, nấm được đưa lên giàn, chích nước, sau khoảng 4 - 5 ngày sẽ cho thu hoạch. Sau mỗi đợt, nấm nghỉ khoảng một tuần rồi tiếp tục chích nước để bước vào lứa mới. Chu kỳ ấy được lặp lại cho đến khi phôi hết khả năng cho nấm. “Công việc hái, lựa nấm khá phù hợp với mình. Làm gần nhà nên thuận tiện, thu nhập ổn định. Mình muốn làm lâu dài ở đây, vừa có việc làm vừa có thêm kinh nghiệm”, chị K’Hoài chia sẻ.

Cũng ở thôn Pul, chị Phan Thị Giang chọn công việc tại trang trại bởi một lý do rất thực tế, ổn định và gần nhà. “Ở đây có việc làm thường xuyên, lại gần nhà nên thuận tiện cho gia đình. Công việc cũng quen dần, thu nhập ổn định nên tôi muốn gắn bó lâu dài”, chị Giang nói. Trang trại có diện tích khoảng 4 sào, hiện tạo việc làm cho 13 lao động địa phương, độ tuổi từ 18 đến dưới 60. Trong số này có 7 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Người lao động làm việc 8 giờ mỗi ngày, thu nhập từ 300.000 - 400.000 đồng/người/ngày. Với quy mô hiện nay, bình quân mỗi tháng trang trại xuất bán khoảng 10.000 - 15.000 kg nấm tươi. Sau thu hoạch, nấm được bảo quản và đưa đi tiêu thụ tại khu vực Đức Trọng và TP Hồ Chí Minh.

Phía sau những giàn nấm là một nhịp làm việc đều đặn của những lao động địa phương. Với K’Hoài hay chị Giang, công việc này đem lại sự thuận tiện khi được làm gần nhà, cùng một khoản thu nhập ổn định và cơ hội gắn bó lâu dài.

Những giàn nấm đông cô mở ra nhịp sản xuất mới tại Đam Rông 1

Câu chuyện ấy cũng đặt trong bức tranh việc làm của Đam Rông 1. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 250 - 300 người trong năm; đến 9 tháng đã thực hiện 210 người, đạt 84% kế hoạch. Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được duy trì và phát triển, với 131,7 ha rau, hoa ngoài trời ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến và 37,745 ha nhà lưới, nhà kính sản xuất rau, hoa.

Từ những diện tích sản xuất ấy, nhu cầu lao động cũng đang dần thay đổi. Người dân tiếp cận thêm những công việc gắn với kỹ thuật, quy trình và các khâu sản xuất cụ thể, thay vì chỉ phụ thuộc vào công việc theo mùa vụ.

Mở ra hướng đi mới

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 1 cho rằng, những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, tạo được việc làm cho người dân cần được quan tâm, khuyến khích và phát huy hiệu quả. “Địa phương luôn quan tâm những mô hình sản xuất có khả năng tạo việc làm tại chỗ, nhất là cho lao động tại chỗ và đồng bào dân tộc thiểu số. Điều quan trọng là mô hình phải phù hợp với điều kiện thực tế, tạo được thu nhập và có hướng phát triển ổn định. Khi người dân có việc làm ngay tại địa phương, đời sống được cải thiện thì đó cũng là thêm một nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội”, ông Thành nói.

Đam Rông 1 hiện có 16 công ty, doanh nghiệp, văn phòng, chi nhánh đang hoạt động; 439 hộ kinh doanh và 12 hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ. Địa phương duy trì 3 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dâu tằm tơ và có 9 sản phẩm OCOP hạng 3 sao.

Mô hình nấm đông cô tạo thêm việc làm ổn định cho lao động địa phương

Qua khảo sát mô hình sản xuất tại Đam Rông 1 vừa qua, đồng chí Lê Trọng Yên - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ghi nhận các mô hình bước đầu cho thấy sự phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và tạo thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn quy trình sản xuất phù hợp; chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu, tăng cường kết nối chế biến, tiêu thụ, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, lấy chất lượng và thị trường làm trọng tâm.

Đam Rông 1 hiện có 16 công ty, doanh nghiệp, văn phòng, chi nhánh đang hoạt động; 439 hộ kinh doanh và 12 hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ. Địa phương duy trì 3 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dâu tằm tơ và có 9 sản phẩm OCOP hạng 3 sao.