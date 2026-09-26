Loạt doanh nghiệp cảng biển được dự báo hưởng lợi từ 'sóng' hàng hóa qua cảng

Ảnh minh họa: Mộc An/Mekong ASEAN.

Theo báo cáo mới công bố của CTCP Chứng khoán MB (MBS), trong quý 3/2026 (tính đến giữa tháng 9/2026), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng khoảng 29,6% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Đồng thời, tổng lưu lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển cả nước trong quý 3 được dự báo tăng 21,7% YoY. Trong đó, sản lượng hàng hóa qua hai cụm cảng Hải Phòng và TP HCM được MBS ước tính tăng lần lượt 9,7% và 8,6% YoY.

MSB nhận định, đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi xu hướng dịch chuyển sản xuất theo mô hình “Trung Quốc+1”, sự phục hồi tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và nhu cầu tích trữ hàng tồn kho trước mùa mua sắm cuối năm.

Tình trạng ùn tắc tại một số cảng trung chuyển lớn trong khu vực và những bất ổn địa chính trị kéo dài cũng khiến các hãng tàu phải điều chỉnh mạng lưới, phân bổ thêm tuyến vận tải tới các khu vực có hiệu suất khai thác ổn định như cụm cảng Hải Phòng và TP HCM.

Trên cơ sở này, MBS dự báo các doanh nghiệp cảng và vận tải biển tiếp tục ghi nhận tăng trưởng về sản lượng và doanh thu trong quý 3/2026.

Lợi nhuận GMD, VSC được dự báo tăng trên 80%

Trong nhóm doanh nghiệp MBS theo dõi, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của CTCP Tập đoàn Gemadept (HoSE: GMD) được dự báo tăng mạnh nhất trong quý 3/2026, khi tăng đến 86% YoY, lên 587 tỷ đồng.

MBS kỳ vọng sản lượng khai thác qua toàn hệ thống cảng của GMD tăng 16,3% YoY, nhờ cảng Nam Đình Vũ đón thêm hai tuyến dịch vụ mới và các cảng phía Nam tiếp tục xử lý lượng hàng vượt công suất từ Gemalink.

Riêng Gemalink, sản lượng qua cảng được dự báo tăng 27,3% YoY khi cảng tiếp tục khai thác vượt công suất thiết kế, qua đó hỗ trợ tăng lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết của GMD.

Với CTCP Cảng Hải Phòng (UPCoM: PHP), đơn vị phân tích cho rằng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý 3 sẽ đạt 430 tỷ đồng, tăng 65% YoY. Động lực đến từ việc giá dịch vụ tăng khoảng 17% YoY và đóng góp lớn hơn từ bến 3,4 Lạch Huyện.

MBS đánh giá bến 3,4 Lạch Huyện có thể cải thiện hiệu suất khai thác tích cực, ước tính đạt khoảng 48% sau 9 tháng đầu năm 2026, nhờ hoạt động thương mại trong khu vực tăng trưởng và việc MSC mở thêm tuyến dịch vụ qua bến cảng này.

Tại CTCP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC), trong quý 3/2026, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ được MBS dự báo tăng 85% YoY, đạt 146 tỷ đồng.

Theo đơn vị phân tích, kết quả này được hỗ trợ bởi sản lượng khai thác qua hệ thống cảng (không bao gồm VIMC Đình Vũ), dự kiến tăng khoảng 6% YoY. Trong đó, hiệu suất khai thác tại cảng Nam Hải Đình Vũ được kỳ vọng đạt 73,6%, cải thiện so với mức 51,5% trong 9 tháng năm 2025.

Giá dịch vụ bình quân được dự báo tăng khoảng 6,5% YoY, giúp biên lợi nhuận gộp của VSC trong quý 3 cải thiện. MBS cũng kỳ vọng đóng góp từ CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) vào lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết của VSC tăng lên.

Ở nhóm vận tải biển, MBS dự báo lợi nhuận quý 3/2026 của HAH tăng 12% YoY, lên mức 339 tỷ đồng. Theo công ty chứng khoán này, HAH có thể hưởng lợi từ việc tăng giá dịch vụ cảng và tiết giảm chi phí thuê ngoài, qua đó cải thiện biên lợi nhuận gộp từ hoạt động khai thác cảng.

Ở mảng vận tải, doanh thu cho thuê tàu được kỳ vọng tăng nhờ chuyển đổi một tàu từ tự vận hành sang cho thuê, cùng các hợp đồng thuê mới được gia hạn trong 9 tháng đầu năm trong bối cảnh giá cước cho thuê duy trì ở mức cao.

Bưu chính - chuyển phát tiếp tục chịu sức ép chi phí

Ở chiều ngược lại, đối với nhóm bưu chính - chuyển phát, MBS lưu ý giá nhiên liệu neo ở mức cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận.

Báo cáo cho thấy, lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2% YoY, góp phần thúc đẩy khối lượng vận chuyển hàng hóa đường bộ tăng 18% YoY.

MBS cho rằng sự phục hồi của thị trường nội địa cùng đà tăng trưởng của thương mại điện tử sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh thu từ hoạt động cốt lõi của các doanh nghiệp chuyển phát.

“Tuy nhiên chúng tôi đánh giá lợi nhuận ròng của các nhóm bưu chính, chuyển phát truyền thống sẽ tiếp tục bị bào mòn nghiêm trọng, trong bối cảnh giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, ước tính tăng 52,3% YoY,” MBS nhận định.

Riêng Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post - HoSE: VTP), lợi nhuận quý 3/2026 được MBS dự báo tăng 10,9% YoY.

Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu tiêu dùng và mua sắm, đặc biệt nhờ thị trường thương mại điện tử tiếp tục mở rộng. MBS cũng kỳ vọng VTP gia tăng thị phần nhờ lợi thế về quy mô đội xe và mạng lưới bưu cục.

Biên lợi nhuận gộp quý 3 được dự báo cải thiện so với cùng kỳ năm 2025 và quý trước nhờ tối ưu vận chuyển chặng cuối và tăng giá dịch vụ, ước tính cao hơn 15% YoY. Ngoài ra, hoạt động kho bãi và hợp tác với FedEx cũng được kỳ vọng đóng góp thêm vào kết quả kinh doanh của VTP trong quý này.

Mộc An