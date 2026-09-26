Tăng phân cấp để tạo không gian phát triển công nghiệp văn hóa

Chiều 26/9, Đoàn khảo sát của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đặng Xuân Phương làm Trưởng đoàn làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Cùng dự có các ĐBQH là thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía TP. Đà Nẵng có: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Duy Minh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Trao quyền chủ động cho chính quyền địa phương tổ chức hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, Đà Nẵng chủ động phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, dịch vụ, đô thị sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời hình thành các sản phẩm, sự kiện có tính nhận diện cao, góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Thành phố đã triển khai nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó, đáng chú ý là Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 8/5/2025 về ban hành Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” và Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 17/4/2026 về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố đến năm 2030.

UBND thành phố đang giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Tài chính rà soát, cập nhật các văn bản pháp lý hiện hành, nhất là những chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa. Thành phố cũng nghiên cứu xây dựng, triển khai các chính sách ưu đãi đặc thù về thuế, hỗ trợ địa điểm, không gian dành cho hoạt động sáng tạo, tiếp cận vốn; đồng thời nghiên cứu việc thực hiện “cơ chế đặc thù” của thành phố tại Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội nhằm cải thiện điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa.

Quang cảnh buổi làm việc.

Từ thực tiễn triển khai, Đà Nẵng đề nghị Ban soạn thảo dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa thiết kế các quy định theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, trao quyền chủ động cho chính quyền địa phương trong tổ chức hệ sinh thái công nghiệp văn hóa phù hợp với tiềm năng, lợi thế.

Theo đó, địa phương cần được bảo đảm các công cụ về quy hoạch, đất đai, tài sản công, đầu tư, tài chính, nhân lực, hạ tầng và xúc tiến thị trường để tổ chức thực hiện. Thành phố cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế cho phép các địa phương có tiềm năng văn hóa, nguồn lực đầu tư, cơ sở hạ tầng, thị trường và khả năng kết nối quốc tế được thí điểm một số mô hình phát triển công nghiệp văn hóa mới.

Hướng tới động lực tăng trưởng mới

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Đà Nẵng xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, có khả năng chuyển hóa thành động lực phát triển kinh tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, các ngành công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng hiện đóng góp bình quân khoảng 4,7% GRDP. Thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ trọng này lên trên 10% GRDP vào năm 2030, từng bước hình thành công nghiệp văn hóa trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TT

Phó Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng, thông qua đợt khảo sát, những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn địa phương sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và thể chế hóa trong quá trình hoàn thiện Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, qua đó tạo động lực để lĩnh vực này phát triển và đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương cho biết, xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là yêu cầu cấp thiết nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban, luật được kỳ vọng hoàn thiện hành lang pháp lý, khắc phục những khoảng trống, điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo và gia tăng hàm lượng văn hóa trong sản phẩm, dịch vụ; đồng thời, góp phần bảo vệ thị trường nội địa, tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, đây cũng là dự án Luật hoàn toàn mới, với nhiều cơ chế đặc thù và còn có những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến các địa phương và bộ, ngành liên quan để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các luật chuyên ngành; đánh giá cụ thể, sâu sắc hơn tác động của các chính sách mới.

Đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công nghiệp văn hóa của Đà Nẵng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội khẳng định, các ý kiến, đề xuất từ địa phương là cơ sở quan trọng để các cơ quan nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật, qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, biến tài nguyên văn hóa thành tài sản trí tuệ.