Hội nghị gia đình người cai nghiện năm 2026 tại Cơ sở cai nghiên ma túy số 1

Ngày 26-9, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Khánh Hòa (xã Bắc Khánh Vĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị gia đình người cai nghiện năm 2026. Đại tá Nguyễn Mậu An - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Bắc Khánh Vĩnh tham dự. Hội nghị có 240 thân nhân và 120 người đang cai nghiện tham gia.

Đại tá Nguyễn Mậu An và các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về công tác cai nghiện tại cơ sở; quy trình và các giai đoạn điều trị; chế độ quản lý, chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý; công tác giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, lao động, học nghề và rèn luyện thể chất cho người cai nghiện. Cơ sở cũng nêu rõ điều kiện, thủ tục gia đình cần chuẩn bị trước khi người cai nghiện hoàn thành chương trình, trở về địa phương.

Phần đối thoại trực tiếp giữa gia đình với cơ sở và lực lượng liên quan tập trung vào khó khăn trong quản lý, chăm sóc, điều trị; hiệu quả tư vấn, giáo dục, phục hồi; nhu cầu học nghề, rèn luyện kỹ năng sống và vai trò của gia đình trong việc động viên người cai nghiện thay đổi nhận thức, hành vi. Gia đình được hướng dẫn chuẩn bị nơi ở, việc làm, học nghề; xây dựng phương án hỗ trợ, quản lý, động viên sau khi người thân về nhà; đồng thời phối hợp với công an cấp xã, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội để hạn chế môi trường, mối quan hệ có nguy cơ tác động tiêu cực, phòng ngừa tái nghiện.

Những phản ánh, kiến nghị của gia đình được các đơn vị tiếp nhận, phân loại và giải đáp theo thẩm quyền; một số vướng mắc sẽ được cơ quan chức năng xác minh, kiểm tra hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hội nghị gia đình người cai nghiện năm 2026 không chỉ là diễn đàn giải đáp vướng mắc trong quá trình cai nghiện, mà còn là cầu nối để gia đình đồng hành từng giai đoạn với người thân. Sự quan tâm, chia sẻ và phối hợp đúng cách của gia đình, cùng sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và cộng đồng sẽ tạo môi trường thuận lợi để người cai nghiện vững tin thay đổi, trở về cộng đồng.