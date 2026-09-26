Cử cán bộ chuyên môn của sở, ngành về 'cầm tay chỉ việc' cho cấp xã

Sáng 26/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri 8 xã: Thạch Hà, Toàn Lưu, Thạch Xuân, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ và Hồng Lộc trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: CP

Tháo gỡ những vướng mắc để thể chế không còn là điểm nghẽn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh tiếp xúc cử tri là dịp để đại biểu Quốc hội trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề cụ thể từ cơ sở. Phó Thủ tướng Thường trực cho biết sau cuộc tiếp xúc cử tri trước, ông đã gửi các kiến nghị của cử tri tới các bộ, ngành để xem xét, giải quyết.

Những ý kiến tại hội nghị lần này sẽ tiếp tục được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển tới các cơ quan của Quốc hội. Đồng thời Phó Thủ tướng Thường trực sẽ trực tiếp chuyển các vấn đề liên quan tới bộ, ngành, cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

Đề cập về chương trình Kỳ họp thứ 2, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết kỳ họp có khối lượng công việc lớn, trong đó tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, xử lý những vấn đề thực tiễn về pháp luật, cơ chế và nguồn lực. Yêu cầu đặt ra là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc để thể chế không còn là điểm nghẽn mà thực sự trở thành động lực cho tăng trưởng và phát triển.

Phân cấp thực chất, nâng năng lực cơ sở, chăm lo sinh kế người dân

Trao đổi trực tiếp về các kiến nghị của cử tri về hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hướng tới xây dựng chính quyền gần dân, sát dân hơn; đồng thời nhìn nhận quá trình vận hành ban đầu vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục xử lý, hoàn thiện.

Về biên chế, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Trung ương đang xem xét bổ sung biên chế cho một số bộ, ngành, địa phương.

Theo định hướng phân cấp, Trung ương giao tổng biên chế cho tỉnh. Địa phương căn cứ khối lượng công việc, yêu cầu chuyên môn và đặc điểm từng địa bàn để chủ động bố trí, điều phối nhân lực. Những địa bàn có khối lượng công việc lớn trong từng thời điểm, như tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án, có thể tăng cường cán bộ có kinh nghiệm từ nơi khác.

Đối với Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng tỉnh đang đứng trước giai đoạn có nhiều cơ hội để mở rộng không gian phát triển và hình thành các động lực tăng trưởng mới - Ảnh: CP

Đối với năng lực chuyên môn của cán bộ cấp xã, nhất là các lĩnh vực được phân cấp mạnh như đất đai, quy hoạch, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các sở, ngành thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn, cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ trong giai đoạn đầu, "cầm tay chỉ việc"; đồng thời tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và bố trí nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh phân cấp phải gắn với năng lực thực hiện: Việc gì cấp xã đủ điều kiện thực hiện thì phân cấp; việc gì xã chưa đủ điều kiện thì cấp tỉnh tiếp tục thực hiện và hỗ trợ về nhân lực, chuyên môn, kỹ thuật để cấp xã từng bước đảm đương.

Cùng với phân cấp, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, trao đổi và xử lý công việc trên môi trường điện tử, giảm số lần cán bộ địa phương phải đi lại.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Hà Tĩnh tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chung của cả nước - Ảnh: CP

Trao đổi về các giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh muốn phát triển bền vững thì phải dựa trên nền tảng sản xuất. Đối với Hà Tĩnh, cần thúc đẩy đồng thời công nghiệp và nông nghiệp.

Riêng nông nghiệp phải thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, khắc phục tình trạng nhỏ lẻ, manh mún, từng bước hình thành các vùng sản xuất, cánh đồng quy mô lớn, lựa chọn cây trồng, vật nuôi và sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết với người dân, hình thành chuỗi từ giống, sản xuất, nuôi trồng đến chế biến và tiêu thụ. "Nếu vẫn duy trì phương thức sản xuất nhỏ lẻ, thu nhập của người dân, nhất là nông dân, sẽ khó được cải thiện nhanh", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đây cũng là yêu cầu trực tiếp đối với chính quyền cấp xã sau sắp xếp. Khi cấp xã có không gian phát triển và thẩm quyền lớn hơn thì phải chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo tỉnh, Trung ương để phối hợp tháo gỡ.