Tổng Giám đốc Casumina Phùng Quang Trung làm việc tại Xí nghiệp Lốp Radial

Cùng tham gia buổi làm việc có các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ánh, Nguyễn Văn Chung, Vũ Quốc Anh; ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng lãnh đạo các phòng, ban chức năng.

Trực tiếp nắm tình hình tại Xí nghiệp

Tổng Giám đốc Phùng Quang Trung trực tiếp xuống khu vực sản xuất, kiểm tra hoạt động tại Xí nghiệp Lốp Radial

Tổng Giám đốc Phùng Quang Trung cùng đoàn đã thăm các khu vực sản xuất và kho thành phẩm, trực tiếp quan sát quy trình chế tạo lốp radial.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Tấn Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Lốp Radial báo cáo tình hình sản xuất, chất lượng sản phẩm và các đề xuất đầu tư của đơn vị.

Hiện Xí nghiệp đạt sản lượng 30.000 lốp TBR/tháng, 160.000 lốp PCR/tháng và dự kiến nâng sản lượng PCR lên 210.000 lốp/tháng; sản lượng bán thành phẩm đạt 9.000 tấn/tháng. Tỷ lệ phế giảm dần qua từng tháng, hiện còn 0,62%.

Từ thực tế sản xuất, Ban Giám đốc Xí nghiệp đề xuất Công ty quan tâm đầu tư, nâng cấp năng lực thiết bị phục vụ sản xuất bán thành phẩm và công đoạn cán tráng, đồng bộ hóa hệ thống thiết bị nhằm nâng cao năng suất và đáp ứng yêu cầu của các dự án sắp triển khai.

Yêu cầu giữ chất lượng, chăm lo người lao động

Ông Phùng Quang Trung đề nghị Xí nghiệp giữ vững chất lượng sản phẩm, ổn định sản xuất và quan tâm chăm lo đời sống người lao động

Trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Phùng Quang Trung ghi nhận môi trường làm việc tại Xí nghiệp sạch sẽ, gọn gàng cùng lực lượng lao động trẻ, nhiệt huyết; đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, công nhân viên tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông yêu cầu Xí nghiệp bảo đảm ổn định sản xuất, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống người lao động, phấn đấu nâng mức lương bình quân của người lao động đạt mức trung bình của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Chất lượng sản phẩm cũng được đặt ra là yêu cầu trọng tâm. Tổng Giám đốc đề nghị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường, đẩy mạnh cải tiến và phát triển sản phẩm mới, trong đó chú trọng các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao như cao su kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Xí nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi số; kiểm soát chặt chẽ các khâu trong sản xuất gắn với an toàn của người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy tại nhà máy.

Tổng Giám đốc Phùng Quang Trung cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, sẻ chia và xây dựng văn hóa riêng của Casumina, qua đó tăng sự gắn kết trong đội ngũ cán bộ, người lao động.

Sau Xí nghiệp Cao su Hóc Môn, buổi làm việc tại Xí nghiệp Lốp Radial tiếp tục là dịp để Tổng Giám đốc Phùng Quang Trung trực tiếp nắm tình hình tại đơn vị sản xuất, từ hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm đến nhu cầu đầu tư và đời sống người lao động.