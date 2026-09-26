Tuổi trẻ Chính phủ tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026: Phát huy sức trẻ gắn liền nhiệm vụ chính trị

Bứt phá quy mô, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng

Thực hiện Kế hoạch số 454-KH/TWĐTN-CTTTN ngày 13/4/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã ban hành 11 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì đôn đốc hằng tuần. Trên cơ sở đó, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã chủ động lựa chọn nội dung, phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và nhu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Sau 4 tháng triển khai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 đã để lại dấu ấn rõ nét qua việc phát huy tri thức, năng lực chuyên môn của đoàn viên, thanh niên vào các hoạt động vì cộng đồng

Sau 4 tháng triển khai, toàn Đoàn đã hoàn thành 14/15 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Về quy mô và nguồn lực, chiến dịch thu hút 58.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; triển khai 1.279 công trình thanh niên; trồng mới 205.000 cây xanh; sửa chữa 11 km và làm mới 06 km đường giao thông nông thôn; đồng thời hỗ trợ hiện thực hóa 1.050 ý tưởng, sáng kiến của tuổi trẻ. Song song đó, toàn Đoàn hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 106.500 người; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 11.000 lượt thanh niên, hỗ trợ 420 dự án khởi nghiệp; tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho 38.200 lượt người và giới thiệu việc làm cho 5.500 thanh niên.

Trong công tác an sinh xã hội, 59 ngôi nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ đã được xây dựng; 2.120 lượt trẻ em hoàn cảnh khó khăn được trao tặng quà (trong đó có 265 trẻ em vùng biên giới); vận động hiến 5.520 đơn vị máu. Hoạt động chăm lo thiếu nhi ghi nhận gần 1.000 suất quà (trị giá hơn 450 triệu đồng) trao cho con em cán bộ, công chức và hơn 2.100 em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ với kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Công tác truyền thông nền tảng số đăng tải 20.236 tin, bài phản ánh kịp thời các mô hình tiêu biểu.

Đặc biệt, hướng về khu vực biên giới theo Chương trình đồng hành tại 248 xã biên giới giai đoạn 2026 - 2030, Đoàn Thanh niên Chính phủ đã kết nghĩa với 07 xã biên giới và hoàn thành 26 công trình “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” (vượt 30% chỉ tiêu). Ngay tại Lễ khởi động ở Lạng Sơn, đơn vị đã trao tặng 07 công trình đường biên, 05 căn nhà tình nghĩa, 05 điểm Wifi miễn phí, 02 sân chơi thiếu nhi cùng các phần quà sinh kế với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Ông Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, phong trào xây dựng nông thôn mới huy động 68 đội hình với gần 10.000 lượt thanh niên thực hiện 215 công trình (trị giá gần 9 tỷ đồng); mảng đô thị văn minh triển khai 39 đội hình, 56 hoạt động tuyên truyền và 96 công trình (trị giá gần 2,5 tỷ đồng). Thông qua chủ trương “03 liên kết” (liên kết cộng đồng, lực lượng, địa bàn), toàn Đoàn đã huy động nguồn lực hơn 22 tỷ đồng cho hơn 1.200 công trình, hoạt động tình nguyện.

Khẳng định giá trị từ phương châm "lấy chuyên môn làm tình nguyện"

Điểm nhấn nổi bật trong chiến dịch năm nay là công tác tình nguyện đã từng bước dịch chuyển từ các hoạt động an sinh đơn thuần sang việc ứng dụng trực tiếp thế mạnh chuyên môn. Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên trẻ thuộc Đảng bộ Chính phủ đã trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, chuyển giao kỹ thuật, triển khai “Lớp học STEM 0 đồng” hay chương trình “Bình dân học vụ AI”.

Bà Nguyễn Ngọc Tâm - Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương trình bày tham luận tại hội nghị

Mô hình “Sức sống hàng Việt” do Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước triển khai tại không gian 62 Tràng Tiền (Hà Nội) là ví dụ điển hình cho định hướng này. Bằng việc kết nối không gian trưng bày với các phiên livestream trên nền tảng số, mô hình đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 23.000 sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, đạt doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng sau 13 số tổ chức.

Chia sẻ tại hội nghị, bà Nguyễn Ngọc Tâm - Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương nhấn mạnh: “Hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ chỉ thực sự có chiều sâu, bền vững và tạo ra giá trị gia tăng cao khi bám sát nhiệm vụ chính trị, lấy chuyên môn làm bệ phóng."

Khép lại Chiến dịch Hè 2026, Đoàn Thanh niên Chính phủ xác định tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào tính bền vững của các công trình sau khi bàn giao. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát huy chuyên môn nghiệp vụ trong cải cách hành chính, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tiếp tục mở rộng các chương trình đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng khó khăn, biên giới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026