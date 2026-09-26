Brazil tăng mua loại cá giá rẻ của Việt Nam gấp 222 lần, Nhật Bản đưa vào sushi

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 8 tháng vừa qua, xuất khẩu cá rô phi mang về 90 triệu USD, tăng mạnh 43% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, Brazil đóng vai trò nổi bật trong cơ cấu thị trường xuất khẩu cá rô phi Việt Nam. Chỉ riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 4 triệu USD.

Lũy kế 8 tháng năm 2026, xuất khẩu cá rô phi sang thị trường Brazil đạt 44 triệu USD, tăng đột biến 22.142% so với cùng kỳ (gấp hơn 222 lần).

Mức tăng đột biến này phản ánh sự mở rộng nhanh chóng về quy mô xuất khẩu từ nền kim ngạch thấp của cùng kỳ năm trước. Với 44 triệu USD, Brazil chiếm gần 49% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong 8 tháng, qua đó trở thành một trong những thị trường quan trọng đối với ngành hàng này.

Xuất khẩu cá rô phi tăng mạnh. Ảnh: NN&MT

Tương tự, xuất khẩu cá rô phi sang Trung Đông và Nhật Bản cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Theo đó, xuất khẩu cá rô phi sang Ả Rập Xê Út đạt 2 triệu USD trong tháng 8, nâng kim ngạch 8 tháng lên 7 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý trong tháng 8 với kim ngạch 400 nghìn USD, tăng mạnh 192% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 2 triệu USD, tăng 77%.

Đáng chú ý, cá rô phi nước lợ của Việt Nam bắt đầu được đưa vào phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản. Việc được đưa vào phân khúc sushi, sashimi cho thấy cá rô phi nước lợ Việt Nam đang có cơ hội tiếp cận phân khúc sản phẩm có yêu cầu cao hơn tại thị trường Nhật Bản. Theo VASEP, đây cũng là tín hiệu cho thấy cá rô phi Việt Nam có khả năng mở rộng giá trị sử dụng, thay vì chỉ cạnh tranh ở phân khúc phổ thông.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ trong 8 tháng đạt 21 triệu USD, giảm 48%. Nguyên nhân do sức mua tại Mỹ vẫn chưa phục hồi rõ rệt, trong khi lượng hàng tồn kho còn tương đối cao khiến các nhà nhập khẩu thận trọng hơn với việc mua hàng mới.

VASEP cho rằng, sự xuất hiện của cá rô phi Việt Nam trong phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản có thể mở ra hướng phát triển mới, không chỉ tại thị trường này mà còn ở các thị trường có yêu cầu cao khác.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp cần tiếp tục kiểm soát chất lượng từ vùng nuôi đến chế biến, đáp ứng các chứng nhận quốc tế, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và phát huy lợi thế của cá rô phi nước lợ.

Việc xây dựng uy tín cho cá rô phi Việt Nam cần được thực hiện từng bước, dựa trên chất lượng ổn định, nguồn cung đáng tin cậy và sản phẩm phù hợp với nhu cầu từng thị trường. Đây là nền tảng để cá rô phi Việt Nam không chỉ mở rộng kim ngạch mà còn từng bước xây dựng vị thế bền vững trên thị trường quốc tế.