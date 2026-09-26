Khánh Hòa: Chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng chất lượng nền hành chính cơ sở

Quang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

Tại lớp tập huấn, các học viên được hệ thống hóa các nội dung trọng tâm trong công tác CCHC gồm: cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và lộ trình xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Đặc biệt, báo cáo viên đã tập trung hướng dẫn chi tiết về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC năm 2026; quy trình xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, lập hồ sơ, tài liệu kiểm chứng hằng năm, cùng kỹ năng thao tác, khai thác phần mềm quản lý chấm điểm Bộ Chỉ số CCHC các cấp của tỉnh Khánh Hòa.

Cũng tại buổi tập huấn, cán bộ, công chức xã đã trực tiếp trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực tế phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong quy trình xử lý công việc, bảo đảm đồng bộ và hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Phó trưởng Phòng CCH&VTTL, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tập huấn nghiệp vụ cải cách hành cho cán bộ, công chức, viên chức

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc chủ động cập nhật quy định mới và chuẩn hóa kỹ năng nghiệp vụ đóng vai trò then chốt.

Đây là nền tảng để xã Phước Hậu nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hướng tới tăng chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.