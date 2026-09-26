Tập trung chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 9 tháng qua, 302.550 lượt đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; các cấp bộ Đoàn triển khai trên 3.610 công trình, phần việc thanh niên, tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Riêng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, cả 10 chỉ tiêu trọng tâm đều đạt và vượt, với 83.150 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai sâu rộng, mỗi xã, phường đều có đội hình của đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Riêng trong tháng 8, các đội hình đã hỗ trợ trên 7.460 lượt người dân.

Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Trong quý IV, các cấp bộ Đoàn tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh đoàn sẽ tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên tỉnh Thái Nguyên và phát động Chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2026, Xuân tình nguyện năm 2027".