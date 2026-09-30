Nội thất Việt tìm hướng đi từ nhu cầu của hàng triệu gia đình

Thị trường nội địa mở dư địa cho ngành nội thất

“Sự phát triển của ngành nội thất cuối cùng không chỉ được đo bằng kim ngạch xuất khẩu hay doanh số của doanh nghiệp. Nó còn phải được đo bằng một câu hỏi rất đơn giản: Người Việt Nam có được sống trong những ngôi nhà tốt hơn hay không?”, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), mở đầu câu chuyện về ngành nội thất tại Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026) ngày 30/9.

Theo ông Khanh, sau nhiều năm tăng trưởng nhờ xuất khẩu, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã hình thành năng lực sản xuất lớn. Tuy nhiên, thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân vẫn còn nhiều dư địa chưa được khai thác hết.

Đây là thị trường của hàng triệu gia đình xây nhà mới, lớp người trẻ đang hình thành phong cách sống mới, cùng nhu cầu ngày càng tăng về nội thất tại khách sạn, văn phòng, nhà hàng, trường học, bệnh viện và các đô thị đang phát triển.

Ngành gỗ đang đứng trước cơ hội lớn từ thị trường nội địa với hơn 100 triệu dân. Ảnh: Hồng Anh

Người tiêu dùng cũng đang thay đổi cách lựa chọn sản phẩm. Chủ tịch VIFOREST cho rằng, khách hàng không chỉ quan tâm đến giá bán mà ngày càng chú ý đến vật liệu, độ an toàn, sức khỏe, môi trường, độ bền và thiết kế. Đây là cơ hội để doanh nghiệp nội thất Việt chuyển từ cạnh tranh bằng năng lực sản xuất sang tạo ra những sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu trong nước.

Theo ông, nếu làm được điều đó, các doanh nghiệp không chỉ phát triển một ngành công nghiệp, mà góp phần nâng cao chất lượng sống của hàng triệu gia đình Việt Nam.

Cần nâng cao chuỗi giá trị của ngành gỗ

Theo các chuyên gia tại triển lãm, để biến nhu cầu của thị trường trong nước thành động lực tăng trưởng mới, câu chuyện không chỉ nằm ở khâu sản xuất nội thất mà phải bắt đầu từ nguồn nguyên liệu.

Ông Nguyễn Văn Diện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, nhìn nhận nếu chuỗi giá trị từ trồng rừng, chế biến gỗ, thiết kế, sản xuất nội thất đến xây dựng được tổ chức tốt, giá trị của gỗ có thể được nâng lên nhiều lần.

Thị trường nội thất phát triển sẽ tạo thêm đầu ra cho doanh nghiệp chế biến, đồng thời thúc đẩy nhu cầu gỗ nguyên liệu, mở rộng cơ hội phát triển rừng trồng gỗ lớn và tạo sinh kế cho người trồng rừng.

Sự phát triển của thị trường xây dựng nhà ở sẽ tiếp tục mở ra cơ hội cho ngành nội thất gỗ. Ảnh: Hồng Anh

Lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng đánh giá, cùng với đô thị hóa và nhu cầu ngày càng cao về không gian sống, thị trường nội thất gỗ trong nước còn nhiều tiềm năng.

Ông tin rằng thị trường xây dựng nhà ở phát triển sẽ mở thêm cơ hội cho ngành nội thất gỗ, đồng thời thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng từ rừng được quản lý bền vững, nguồn gỗ hợp pháp, có chứng chỉ phù hợp như FSC hoặc VFCS/PEFC, đến khâu chế biến và sản xuất nội thất thân thiện với môi trường.

Để chuỗi này vận hành hiệu quả, ông Diện đề nghị tăng cường liên kết giữa người trồng rừng và doanh nghiệp chế biến, khuyến khích phát triển nguồn nguyên liệu có nguồn gốc hợp pháp, thúc đẩy chế biến sâu và mở rộng thị trường nội địa.

Ở phía hiệp hội và doanh nghiệp, ông Khanh cho rằng cần kết nối chặt hơn các mắt xích từ thiết kế, sản xuất đến phân phối. Việt Nam có nhiều kiến trúc sư, nhà thiết kế trẻ sáng tạo nhưng cần cơ hội để biến ý tưởng thành sản phẩm và đưa ra thị trường.

Từ đó, ông đề xuất xây dựng chuỗi cung ứng “của người Việt, cho người Việt”, tận dụng nguồn lực trong nước từ nguyên liệu, sản xuất, thiết kế đến phân phối. Ông cho rằng ngành nội thất Việt cần chuyển từ tư duy “Made in Vietnam” sang “Designed in Vietnam - Made in Vietnam - Made for Vietnam”, tức thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam và phục vụ nhu cầu của người Việt.

"Sản phẩm phải hiểu khí hậu Việt Nam, hiểu diện tích nhà ở Việt Nam, hiểu văn hóa gia đình Việt Nam, hiểu thói quen sinh hoạt và khả năng chi trả của người Việt Nam. Từ đó, chúng ta mới có thể hình thành những thương hiệu nội thất Việt thực sự mạnh. Chúng tôi tin rằng khi một sản phẩm đủ tốt để chinh phục người tiêu dùng Việt Nam cũng hoàn toàn có khả năng bước ra thị trường khu vực và thế giới", ông Khanh nói.