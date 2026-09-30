Xuất khẩu sang Nga giảm, nhập khẩu tăng mạnh

Thương mại Việt Nam - Liên bang Nga 8 tháng đầu năm 2026 ghi nhận xuất khẩu đạt 1,51 tỉ USD và nhập khẩu 2,14 tỉ USD

Cà phê dẫn đầu hàng Việt bán sang Nga

Theo Cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Nga đạt 1,51 tỉ USD. Trong nhóm hàng chủ lực, cà phê dẫn đầu với 332 triệu USD, tiếp đến là dệt may 166,5 triệu USD, thủy sản 154,9 triệu USD và máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 146,6 triệu USD.

Các mặt hàng nông sản khác cũng ghi nhận giá trị đáng kể. Hàng rau quả đạt 65,9 triệu USD, hạt điều 39 triệu USD, xăng dầu 35,4 triệu USD, hạt tiêu 26 triệu USD và cao su 21,6 triệu USD.

Cơ cấu này cho thấy hàng Việt sang Nga đang hiện diện ở nhiều nhóm sản phẩm, từ nông sản, thực phẩm đến hàng công nghiệp. Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu lại giảm 4,44% so với cùng kỳ, trong khi chiều nhập khẩu có diễn biến hoàn toàn khác.

Việt Nam nhập 2,14 tỉ USD hàng Nga, chủ yếu là gì?

8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu từ Nga 2,14 tỉ USD, tăng tới 26,6%. Trong đó, than các loại chiếm giá trị lớn nhất với khoảng 1,1 tỉ USD, tiếp theo là phân bón các loại 169 triệu USD, kim loại thường khác 106,4 triệu USD, chất dẻo nguyên liệu 92 triệu USD và hóa chất 73,8 triệu USD.

Chênh lệch giữa hai chiều thương mại khiến Việt Nam nhập siêu 629 triệu USD từ Nga. Đáng chú ý, tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn nhiều so với diễn biến xuất khẩu, cho thấy nhu cầu của Việt Nam đối với nhiên liệu và nguyên liệu từ thị trường Nga đang tăng mạnh.

Đây cũng là điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh thương mại Việt Nam - Nga sau 8 tháng: Xuất khẩu hàng Việt giảm, trong khi nhập khẩu từ Nga tăng mạnh, khiến cán cân thương mại tiếp tục nghiêng về phía Nga.

MẠNH LÊ