Sôi nổi Hội thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Dự hội thi có Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi; Đại tá Lê Thị Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Y tế, Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá Bộ Công an, Phó Trưởng ban tổ chức Hội thi; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Cục Y tế và Công an tỉnh Cà Mau cùng hơn 100 cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia cổ vũ.

Các đại biểu dự Hội thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Hội thi có 8 đội tham gia, gồm cán bộ, chiến sĩ đến từ các cụm thi đua An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân và Công an các xã, phường. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Tấn Vinh nhấn mạnh, phòng, chống tác hại của thuốc lá có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ sức khoẻ cán bộ, chiến sĩ, xây dựng môi trường công tác văn minh, an toàn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khoẻ, phát huy vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đại tá Lê Thị Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Y tế, Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá Bộ Công an, Phó Trưởng ban tổ chức Hội thi, ghi nhận sự phối hợp của Công an tỉnh Cà Mau trong công tác tổ chức hội thi.

Các đội đã tham gia tranh tài ở 3 phần thi: “Tìm hiểu kiến thức”, “Xử lý tình huống” và “Năng khiếu”.

Ở phần thi “Tìm hiểu kiến thức”, các đội trả lời 10 câu hỏi về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ, các quy định pháp luật và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong xây dựng môi trường không khói thuốc.

Các đội tranh tài ở phần thi “Tìm hiểu kiến thức”.

Phần thi “Xử lý tình huống” tập trung vào những vấn đề gần với thực tiễn như tuyên truyền, vận động người hút thuốc từ bỏ hoặc hạn chế sử dụng thuốc lá; nhắc nhở việc chấp hành quy định tại các địa điểm cấm hút thuốc và cách ứng xử phù hợp trong tuyên truyền, vận động.

Sôi nổi nhất là phần thi “Năng khiếu” với các thể loại ca, múa, kịch, tiểu phẩm, cải lương... Các đội khéo léo lồng ghép nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và trách nhiệm bảo vệ sức khoẻ vào từng tiết mục.

Các đội thể hiện tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại phần thi “Năng khiếu”.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội có thành tích cao; đồng thời trao 4 giải chuyên đề dành cho tập thể gồm: “Tiểu phẩm hay nhất”, “Thông điệp hay nhất”, “Sáng kiến thiết thực nhất” và “Tuyên truyền ấn tượng nhất”.

Đối với cá nhân, Ban tổ chức trao 4 giải chuyên đề: “Vai diễn ấn tượng nhất”, “Xử lý tình huống xuất sắc nhất”, “Tuyên truyền viên xuất sắc nhất” và “Thí sinh được yêu thích nhất”.

Ban tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho đội thi xuất sắc.

Các cá nhân xuất sắc nhận giải chuyên đề của Hội thi.

Hội thi khép lại trong không khí sôi nổi, đoàn kết, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền và ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, chiến sĩ; lan toả thông điệp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, vì sức khoẻ cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng./.