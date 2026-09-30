Trường Cao Đẳng Đồng Tháp đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá

Tham dự chương trình có lãnh đạo Bệnh viện Phổi Đồng Tháp, đại diện Ban Giám hiệu, các phòng, khoa, cán bộ, giảng viên cùng khoảng 400 học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi truyền thông giáo dục sức khỏe về tác hại của thuốc lá tại Trường Cao đẳng Đồng Tháp.

Tại buổi sinh hoạt truyền thông, các đại biểu, học sinh, sinh viên nhà trường được nghe các báo cáo viên đến từ Bệnh viện Phổi Đồng Tháp thông tin các chuyên đề về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, các bệnh liên quan đến hút thuốc lá và biện pháp phòng ngừa, cai thuốc, tránh tái nghiện. Trong đó, khói thuốc lá, thuốc lào được xác định là yếu tố nguy cơ chính gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; cai thuốc lá, thuốc lào và hạn chế tiếp xúc với khói thuốc là những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa bệnh tiến triển.

Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Minh Lộc, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Tháp thông tin chuyên đề về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Tháp chia sẻ về những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe.

Những năm qua, Trường Cao đẳng Đồng Tháp luôn xác định công tác xây dựng môi trường học tập “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp và Trường học không khói thuốc” là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nhà trường thường xuyên lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy cơ quan, quy chế văn hóa công sở, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, văn minh và không khói thuốc.