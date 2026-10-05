Khi giấc mơ hóa thành chiếc bẫy

Khi sự thật được phơi bày, giấc mơ Canada của 8 người đã đổi bằng hơn 6,3 tỷ đồng và người vẽ ra giấc mơ ấy phải trả giá bằng 14 năm 6 tháng tù.

Những giấc mơ gửi qua màn hình

Trong phòng xử án của TAND tỉnh Nghệ An, Dương Văn Đại (SN 2001), trú xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh đứng trước bục khai báo.

Ở tuổi 25, bị cáo phải đối diện với bản án nghiêm khắc sau những tháng ngày dùng chính hiểu biết của mình về lĩnh vực xuất khẩu lao động để dựng nên những bộ hồ sơ giả, đưa nhiều người vào chiếc bẫy được che phủ bởi lời hứa về một tương lai ở Canada.

Phía dưới phòng xử, những người từng đặt niềm tin vào Đại có mặt với tư cách bị hại. Có người đã chuyển vài trăm triệu đồng, có người mất hơn 1 tỷ đồng.

Điểm chung giữa họ là từng tin rằng sau những lần đóng tiền, khám sức khỏe, hoàn thiện giấy tờ, ngày đặt chân lên chuyến bay sang Canada sẽ không còn xa. Nhưng chuyến đi ấy chưa bao giờ tồn tại.

Trước khi trở thành bị cáo trong vụ án lừa đảo hơn 6,3 tỷ đồng, Đại từng là nhân viên của một công ty tại Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực đưa người đi xuất khẩu lao động.

Công việc giúp Đại biết khá rõ quy trình, thủ tục cũng như tâm lý của những người có nhu cầu tìm kiếm cơ hội việc làm ở nước ngoài.

Cũng trong thời gian làm việc tại đây, Đại đã sử dụng tiền khách hàng đặt cọc làm hồ sơ để đầu tư chứng khoán FOREX.

Việc đầu tư thua lỗ khiến Đại không còn khả năng hoàn trả. Cuối tháng 4/2025, sự việc bị công ty phát hiện và Đại phải nghỉ việc.

Đáng lẽ đó phải là thời điểm để người thanh niên trẻ dừng lại. Nhưng khoản nợ cùng những thua lỗ không khiến Đại tỉnh ngộ.

Bị cáo Dương Văn Đại tại tòa.

Trái lại, từ những hiểu biết tích lũy được trong thời gian làm việc, bị cáo nghĩ ra một cách khác để kiếm tiền: tự nhận làm hồ sơ đưa người sang Canada lao động.

TikTok trở thành nơi Đại tìm kiếm những người đang mang trong mình khát vọng đổi đời. Trên tài khoản cá nhân, Đại đăng thông tin quảng cáo, tuyển người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Canada. Khi có người liên hệ, Đại tư vấn về công việc, chi phí và những thủ tục cần hoàn thiện.

Một lời quảng cáo trên mạng, vài cuộc trao đổi rồi những bộ hồ sơ được gửi qua điện thoại. Chiếc bẫy dần khép lại từ chính niềm tin của những người đang nóng lòng chờ cơ hội sang nước ngoài làm việc.

Hồ sơ giả và những lần tiền thật được chuyển đi

Để những lời hứa trở nên đáng tin, Đại không chỉ nói suông. Từ các nhóm nội bộ của công ty cũ, Đại lấy tài liệu của những khách hàng từng xuất khẩu lao động thành công rồi tải về máy tính cá nhân.

Bằng phần mềm chỉnh sửa, thông tin trên các tài liệu được thay đổi cho phù hợp với từng người. Sau đó, Đại chuyển thành file PDF và gửi lại cho khách hàng như một minh chứng rằng hồ sơ của họ đang được xử lý.

Chưa dừng lại ở đó, Đại còn chuẩn bị một số văn bản rồi giới thiệu là tài liệu do Đại sứ quán Canada gửi về.

Những giấy tờ xuất hiện đúng lúc khiến người có nhu cầu xuất khẩu lao động càng thêm tin tưởng. Sau mỗi thông báo hồ sơ đã đi thêm một bước là một lần Đại yêu cầu khách hàng chuyển tiền.

Tiền được chuyển thật, nhưng thủ tục xuất khẩu lao động chỉ tồn tại trong những lời hứa.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi nhận tiền, Đại không tiến hành các thủ tục như đã cam kết mà sử dụng vào việc đầu tư chứng khoán và chi tiêu cá nhân.

Từ tháng 3 đến tháng 10/2025, bằng phương thức này, Đại đã khiến 8 người sập bẫy, chiếm đoạt tổng cộng hơn 6,3 tỷ đồng. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất mất hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong số những người đã gửi tiền cho Đại có anh Phạm Minh Đ. (SN 2000), trú tỉnh Hà Tĩnh.

Đầu năm 2025, cũng như nhiều lao động trẻ mong muốn tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài, anh Đ. có nguyện vọng sang Canada làm việc. Đọc được thông tin quảng cáo, anh chủ động liên hệ với Đại.

Trong lần gặp gỡ, Đại giới thiệu chương trình sang Canada làm nông nghiệp với tổng chi phí 30.000 USD và số tiền sẽ được chia thành 4 đợt.

Tin vào những gì được tư vấn, anh Đ. chuyển khoản đặt cọc hơn 51 triệu đồng. Tháng 4/2025, theo hướng dẫn của Đại, anh ra Hà Nội khám sức khỏe rồi tiếp tục nộp thêm 130 triệu đồng.

Ba tháng sau, Đại thông báo cần tiền để thực hiện thủ tục lăn tay. Hơn 105 triệu đồng nữa được chuyển đi.

Mỗi lần đóng tiền, anh Đ. lại tin rằng mình đang tiến gần thêm một bước tới ngày xuất cảnh. Đến tháng 9/2025, Đại báo tin hồ sơ đã có visa và yêu cầu chuyển hơn 500 triệu đồng.

Tin vui về “visa” khiến người thanh niên quê Hà Tĩnh tiếp tục chuyển tiền. Tổng cộng, hơn 800 triệu đồng đã được gửi cho Đại.

Thế nhưng, ngày lên đường cứ mãi xa dần. Anh Đ. chờ đợi nhưng không thể xuất cảnh. Những lần liên hệ sau đó chỉ nhận được các lý do trì hoãn. Rồi từ chỗ trả lời quanh co, Đại dần trốn tránh và cuối cùng cắt đứt liên lạc.

Đến lúc ấy, người lao động trẻ mới nhận ra những khoản tiền mình gửi gắm cho một chuyến đi chưa từng được sử dụng để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Đơn tố cáo sau đó được gửi đến cơ quan Công an.

Từ đây, tấm màn phía sau những bộ hồ sơ tưởng như hoàn chỉnh dần được vén mở.

Cái giá sau những lời hứa xuất ngoại

Trở lại phòng xử án, trước những câu hỏi của Hội đồng xét xử, Đại không phủ nhận hành vi.

Bị cáo khai việc đầu tư chứng khoán thua lỗ, dẫn đến nợ nần là nguyên nhân khiến mình nảy sinh ý định lừa tiền của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Một quyết định sai nối tiếp bằng những lựa chọn sai khác. Từ việc sử dụng tiền không đúng mục đích, Đại bước sang hành vi chủ động dựng thông tin gian dối, làm giả nội dung tài liệu để những người xa lạ tin tưởng giao tiền.

Điều đáng nói, những người tìm đến Đại không chỉ mang theo tiền bạc. Đằng sau mỗi khoản tiền được chuyển đi còn là dự định về công việc, thu nhập và hy vọng thay đổi cuộc sống của một gia đình.

Có người phải gom góp một thời gian dài. Có người chuyển tiền hết lần này đến lần khác bởi tin rằng hồ sơ của mình đã đến những công đoạn cuối cùng. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu, họ càng lún sâu vào chiếc bẫy bấy nhiêu.

Khi vụ việc bị phát hiện, Đại đã tác động gia để đình khắc phục một phần thiệt hại. Tuy nhiên, số tiền còn lại vẫn là yêu cầu mà các bị hại đề nghị bị cáo phải hoàn trả.

Trước khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Dương Văn Đại là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác. Bị cáo thực hiện hành vi đối với nhiều bị hại nên phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội từ hai lần trở lên.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng cân nhắc những tình tiết giảm nhẹ như quá trình giải quyết vụ án bị cáo thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần hậu quả.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Dương Văn Đại 14 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa khép lại, nhưng dư âm phía sau bản án không chỉ là 14 năm 6 tháng tù dành cho người thanh niên đứng trước bục khai báo. Đó còn là hơn 6,3 tỷ đồng bị chiếm đoạt, là những tháng ngày chờ đợi và những dự định đổi đời của 8 bị hại dang dở bởi những lời hứa không có thật.

Mạng xã hội có thể đưa cơ hội việc làm đến gần hơn với người lao động, nhưng cũng có thể trở thành nơi những chiếc bẫy được giăng ra dưới vỏ bọc đầy thuyết phục. Một tập tin PDF, một văn bản mang tên cơ quan nước ngoài hay lời thông báo “đã có visa” trên màn hình điện thoại đôi khi đủ để người đang khát khao tìm kiếm cơ hội nơi xứ người đặt trọn niềm tin và tiền bạc nếu thiếu sự kiểm chứng cần thiết.

Những “tấm vé đổi đời” chưa từng tồn tại đã khiến giấc mơ của nhiều người dang dở, còn Dương Văn Đại cũng phải đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật.