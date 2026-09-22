Real Madrid nhiều tiền để làm gì khi kém Barca 6 điểm?

Mourinho không giải quyết được vấn đề của Real Madrid. Ảnh: Reuters

Nhưng nghịch lý là CLB quản lý tiền bạc hiệu quả hơn Barcelona lại đang loay hoay trên sân cỏ. Thất bại 1-2 trước Atletico Madrid khiến Real bị Barcelona bỏ xa 6 điểm và một lần nữa phơi bày câu hỏi: Phải chăng vấn đề của đội bóng không còn nằm ở HLV?

Tiền không giải quyết được vấn đề cho Real Madrid

Nếu chỉ nhìn vào những con số tài chính, Real Madrid gần như không có lý do để than phiền. Mùa 2025/26, Real đạt doanh thu 1,221 tỷ euro, mức cao nhất trong lịch sử CLB, chỉ số EBITDA 287,4 triệu euro và lợi nhuận sau thuế 26,3 triệu euro. Đáng chú ý hơn, nợ ròng của Real chỉ còn 8,7 triệu euro. CLB cũng đã có 26 mùa giải liên tiếp kết thúc có lãi.

Đó là một mô hình tài chính mà Barcelona vẫn đang phải nỗ lực để tiến tới. Mùa 2025/26, Barca lần đầu vượt mốc 1 tỷ euro doanh thu thường xuyên và duy trì ba mùa liên tiếp có kết quả kinh doanh thường xuyên tích cực, nhưng sau các khoản bất thường và thuế, CLB vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 18 triệu euro.

Nhưng bóng đá có một nghịch lý rất khó chịu: Quản lý tài chính tốt không đồng nghĩa với quản lý đội bóng tốt. Real có tiền, có thương hiệu, có sân Bernabeu được nâng cấp, có khả năng chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu và thậm chí vẫn tiếp tục tái đầu tư mạnh vào đội hình. Vấn đề là những nguồn lực ấy chưa được chuyển hóa thành một tập thể ổn định.

Thực ra, Real Madrid chi tiền vào thị trường chuyển nhượng không ít. Mùa hè này, Real Madrid đã chi 225 triệu euro để mua cầu thủ còn tiền thu về chỉ bằng khoảng một phần tư. Mùa trước nữa, Real Madrid cũng chi 167 triệu euro mua cầu thủ và tiền thu về cũng khoảng một phần tư Nhưng các ngôi sao của Real Madrid không phát huy hiệu quả.

Các trận thua Real Betis và Atletico gợi lại cảm giác quen thuộc: Real vẫn có những cá nhân xuất chúng nhưng chưa phải lúc nào cũng tạo ra được một đội bóng có cấu trúc, lối chơi và bản sắc đủ ổn định. Khi gặp các đối thủ dễ chơi thì họ bùng nổ và khi gặp đối thủ rắn mặt, các ngôi sao của Real Madrid lạc lối.

Real Madrid đã thua hai trận từ đầu mùa. Ảnh: Reuters.

Barcelona từng có thời như Real hiện giờ

Từ sau đỉnh cao là cú đúp 2024, Real Madrid đã thay HLV liên tục. Từ Carlo Ancelotti đến Xabi Alonso, rồi Alvaro Arbeloa và hiện tại là Jose Mourinho, Real đã liên tục tìm kiếm lời giải trên băng ghế huấn luyện. Mỗi HLV mang đến một triết lý, cá tính và cách vận hành khác nhau. Nhưng nếu những vấn đề cơ bản vẫn quay trở lại, có lẽ không thể tiếp tục coi chiếc ghế HLV là nguyên nhân duy nhất.

Ancelotti nổi tiếng với khả năng quản trị những phòng thay đồ đầy ngôi sao. Alonso được kỳ vọng tạo ra một cấu trúc chiến thuật mới. Arbeloa mang màu sắc chuyển tiếp. Còn Mourinho được đưa trở lại với kỳ vọng đem đến tính chiến đấu, kỷ luật và sự quyết liệt. Thực ra, HLV nào bây giờ về Real Madrid cũng vậy vì bài toán sắp xếp các ngôi sao có phong cách khác nhau để đồng bộ hóa rất khó khăn.

Barcelona cũng từng trải qua thời kỳ như Real Madrid dưới thời cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu. Đó là thời Barcelona mua rất nhiều cầu thủ nhưng không thu được thành công trên sân cỏ.

Dưới thời Joan Laporta, Barcelona rơi vào cảnh eo hẹp tài chính, giật gấu vá vai. Thế nhưng, chính các sản phẩm của lò đào tạo trẻ đã gánh vác Barcelona vượt khó khăn. Sau giai đoạn tôi luyện thời Xavi thì các cầu thủ như Gavi, Pedri, Pau Cubarsi, Marc Bernal và Lamine Yamal đã trưởng thành. Với lực lượng Barca hiện giờ, cho dù HLV không phải Hansi Flick, họ vẫn có thể vận hành tốt nhờ bản sắc lối chơi ổn định

Từ câu chuyện của Barcelona thì Real Madrid nên rút ra bài học cho mình. Tiền không phải là chìa khóa để giải quyết vấn đề mà có khi còn làm vấn đề phức tạp hơn. Biết đâu, nếu Real Madrid không có tiền mua Kylian Mbappe thì có khi họ đã không đánh mất cân bằng và trắng tay hai mùa trước. Thay vì dùng tiền để mua cầu thủ và HLV như vòng xoáy bất tận thì họ nên chấp nhận hy sinh 1, 2 mùa để xây dựng lại bản sắc.