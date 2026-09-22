ASIAD 2026: Tay vợt Thái Lan từng thắng Thùy Linh dương tính với chất cấm gì?

Tay vợt Thái Lan từng 3 lần thắng Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam

Người hâm mộ cầu lông Việt Nam có lẽ không xa lạ gì với Pitchamon Opatniputh. Tài năng 19 tuổi người Thái Lan đã 3 lần đánh bại Nguyễn Thùy Linh trong năm 2026.

Pitchamon cũng là một trong những ngôi sao đang lên của cầu lông Thái Lan, hiện xếp hạng thứ 18 thế giới, theo The Straits Times. Tuy nhiên, hành trình của cô tại ASIAD 2026 đã phải tạm dừng vì một kết quả kiểm tra bất lợi.

Theo Cơ quan Kiểm tra Quốc tế (ITA), mẫu thử của Pitchamon cho kết quả dương tính với furosemide. Mẫu được lấy trong một cuộc kiểm tra ngoài thi đấu (khi Pitchamon đang tập luyện) vào ngày 17/9.

Để rồi Pitchamon đã trở thành trường hợp dương tính với doping đầu tiên được ghi nhận tại ASIAD 2026 vào ngày 21/9.

Pitchamon Opatniputh thi đấu hồi tháng 1/2026. Ảnh: AP.

Pitchamon sau đó bị đình chỉ tạm thời với hiệu lực ngay lập tức. Trong thời gian này, cô không được thi đấu, tập luyện, huấn luyện hay tham gia bất kỳ hoạt động nào tại ASIAD 2026, theo ITA.

Nếu không có vụ việc trên thì tay vợt Thái Lan dự kiến góp mặt trong trận Tứ kết đồng đội nữ gặp Trung Quốc vào hôm nay, 22/9.

Vì sao furosemide bị cấm trong thể thao?

Furosemide là một chất lợi tiểu, có thể được các vận động viên sử dụng để đào thải nước nhằm giảm cân nhanh chóng. Nó cũng có thể "che giấu" sự hiện diện của các chất cấm khác, theo The Japan News (Tin tức Nhật Bản).

Tuy nhiên, ITA cũng lưu ý rằng Pitchamon có quyền khiếu nại quyết định đình chỉ tạm thời lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Cô cũng có quyền yêu cầu phân tích mẫu B.

Nhưng "mẫu B" không phải là một mẫu lấy mới. Mà khi các mẫu được thu thập để kiểm tra doping, chúng sẽ được chia vào 2 vật chứa riêng biệt. Mẫu A được sử dụng để thực hiện xét nghiệm ban đầu. Nếu mẫu A cho kết quả dương tính, mẫu B sau đó có thể được xét nghiệm để xác minh độ chính xác của kết quả, theo hãng luật thể thao Global Sports Advocates của Mỹ.

Pitchamon còn được gọi là "Pink", rất nổi tiếng ở Thái Lan. Ảnh: Khaosod English.

ITA cho biết sẽ không bình luận gì khác khi quá trình xử lý vụ việc vẫn đang diễn ra.