Premier League 2026/2027: Arsenal nhận cảnh báo, Tottenham tiếp tục chìm trong khủng hoảng

Chuỗi 7 trận toàn thắng từ đầu mùa 2026/27 của Arsenal đã dừng lại đầy bất ngờ tại Amex vào tối 19/9 (giờ Việt Nam). Thất bại 0-3 trước Brighton không chỉ khiến nhà đương kim vô địch đứt mạch thăng hoa, mà còn là trận thua đậm nhất của "Pháo thủ" tại Premier League trong hơn 3 năm qua.

Ở chiều ngược lại, Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi để Aston Villa ngược dòng giành chiến thắng 3-2. Spurs vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 5 vòng đấu và mới có 2 điểm, trong bối cảnh áp lực dành cho HLV Roberto De Zerbi ngày càng gia tăng.

Arsenal có thực sự dễ bị tổn thương?

Thất bại trên sân Brighton là lời cảnh báo đối với Arsenal, nhưng chưa đủ để cho thấy đoàn quân của Mikel Arteta đã đánh mất sự ổn định. Trước nhà đương kim vô địch, Brighton nhập cuộc tự tin, duy trì sức ép và cho thấy sự trưởng thành trong những màn đối đầu với các ông lớn thời gian gần đây.

Pháo thủ gặp khó khăn trong việc kiểm soát trận đấu, đồng thời bộc lộ nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự. Brighton lần lượt ghi ba bàn nhờ Pascal Groß, Charalampos Kostoulas và Chema Andrés để giành chiến thắng thuyết phục.

Đáng chú ý, đây mới là thất bại đầu tiên của Arsenal tại Premier League mùa này. Trước đó, đội bóng thành London đã toàn thắng 4 vòng đầu và có 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Arsenal nhận thất bại 0-3 trong chuyến làm khách trên sân Brighton

Trận thua trước Brighton vì thế chưa đủ để phản ánh một vấn đề mang tính hệ thống đối với Arsenal. Điều đáng chú ý hơn sẽ là cách thầy trò HLV Mikel Arteta phản ứng ở những vòng đấu tiếp theo, đặc biệt khi cuộc đua tại Premier League còn kéo dài.

Còn với Brighton, câu lạc bộ này tiếp tục cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng của Fabian Hürzeler đã ghi ba bàn vào lưới Arsenal sau khi từng gây ấn tượng với màn lội ngược dòng trước Manchester United ở Carabao Cup. Chiến thắng giúp Brighton vươn lên vị trí thứ ba với 10 điểm sau 5 vòng đấu tại Premier League.

Tottenham chưa tìm được lối thoát

Nếu Arsenal chỉ nhận một lời cảnh báo, Tottenham đang đối diện với vấn đề nghiêm trọng hơn. Spurs đã để Aston Villa dẫn 3-0 trước khi Conor Gallagher và Jan Paul van Hecke ghi hai bàn muộn. Những nỗ lực cuối trận giúp Tottenham rút ngắn cách biệt, nhưng không thể thay đổi kết quả.

HLV De Zerbi bất lực khi Tottenham tiếp tục trắng tay ngay trên sân nhà

Đáng nói, Tottenham mới chỉ có 2 điểm sau 5 vòng đấu, với hiệu số -6. Đây là một trong những màn khởi đầu tệ nhất của đội bóng thành London trong lịch sử Premier League. Tottenham cũng đang gặp vấn đề ở khả năng duy trì sự tập trung. Aston Villa tận dụng tốt những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Spurs, trong khi đội chủ nhà chỉ thực sự tạo ra sức ép rõ rệt khi đã bị dẫn tới ba bàn.

Việc Pedro Porro phải rời sân vì chấn thương chỉ sau 19 phút càng khiến De Zerbi gặp thêm khó khăn. Trong bối cảnh đội hình chưa vận hành ổn định, Tottenham cần nhanh chóng tìm ra sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả trong những tình huống quyết định. Lịch thi đấu phía trước cũng không dễ dàng khi Spurs sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ đáng chú ý trong những vòng tiếp theo.

Premier League tiếp tục khó đoán

Vòng đấu thứ 5 vẫn còn những trận đấu đáng chú ý khi Manchester City tiếp Sunderland trên sân nhà, Liverpool làm khách của Bournemouth, còn Manchester United đối đầu Fulham. Leeds cũng sẽ chạm trán Crystal Palace. Các trận đấu sắp tới có thể tiếp tục tạo ra những thay đổi đáng kể trên bảng xếp hạng.

Đối với Arsenal, điều quan trọng nhất lúc này sự trở lại sau cú sảy chân tại Amex, trong khi Tottenham đứng trước yêu cầu phải cải thiện cả về kết quả lẫn màn trình diễn. Dẫu vậy, Premier League 2026/27 mới chỉ đi qua những vòng đấu đầu tiên, nên cục diện trên bảng xếp hạng vẫn chưa thể phản ánh chính xác tương quan giữa các đội.

Những đội bóng nhỏ như Brighton tiếp tục gây ấn tượng trong cuộc đua nhóm đầu Premier League

Brighton cũng đang tạo ra dấu ấn đáng chú ý khi liên tục giành những kết quả tích cực trước các đối thủ được đánh giá cao hơn. Cùng với Brentford, Leeds hay Everton, những đội bóng này cho thấy cuộc đua Premier League năm nay vẫn có thể xuất hiện nhiều biến động ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Một mùa giải hấp dẫn vẫn còn ở phía trước, và thứ hạng hiện tại chưa thể nói lên toàn bộ cục diện của Premier League 2026/27.