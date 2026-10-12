Khát vọng vươn mình

Mỗi người một công việc, một vị trí, một cách đóng góp, nhưng cùng hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước vững bước trong giai đoạn mới.

Từ những việc bình dị đến sức mạnh cộng hưởng

Những buổi sáng ở Đồng Nai khi bình minh vừa lên, người nông dân ra đồng, công nhân tại hơn 40 khu công nghiệp bước vào ca làm việc, những đoàn xe nối nhau trên các công trình trọng điểm quốc gia, các cơ quan hành chính bắt đầu ngày làm việc mới. Ở mỗi vị trí, cán bộ, công chức, người lao động đều bắt tay vào nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm. Những công việc tưởng chừng bình dị ấy cùng góp phần duy trì nhịp phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai.

Một dự án khu đô thị tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai. Ảnh minh họa: Hoàng Lộc

Đồng Nai được xây dựng từ những dự án lớn, quyết sách mang tầm chiến lược, đồng thời từ những việc làm cụ thể như: người nông dân đổi mới phương thức sản xuất; doanh nghiệp (DN) đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất; cán bộ chủ động tháo gỡ khó khăn, giải quyết công việc nhanh hơn; người trẻ học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và làm chủ công nghệ mới.

Mỗi đóng góp có thể nhỏ, nhưng khi hàng triệu người cùng nỗ lực sẽ tạo thành nguồn lực lớn cho phát triển. Trong 9 tháng của năm 2026, GRDP tăng 10,01% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô GRDP 9 tháng của năm 2026 theo giá hiện hành đạt hơn 552 ngàn tỷ đồng, tăng thêm gần 66,6 ngàn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Đằng sau những con số ấy là quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; sự năng động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của cộng đồng DN, các tầng lớp nhân dân. Mỗi người thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cùng chung sức tạo nên những chuyển biến tích cực cho quê hương.

Đồng thuận để vượt qua thử thách

Diện mạo Đồng Nai hôm nay được hình thành qua quá trình khai phá lâu dài. Những thế hệ đi trước đến vùng đất này bằng đôi bàn tay, sức lao động và niềm tin vào tương lai; khai phá đất đai, lập làng, dựng xóm, gắn kết cộng đồng, từng bước tạo dựng một vùng đất năng động về công nghiệp và nông nghiệp.

Qua nhiều giai đoạn khó khăn, tinh thần kiên cường, nghĩa tình, biết nương tựa và cùng nhau vượt qua thử thách đã trở thành giá trị bền vững của con người Đồng Nai. Giá trị ấy tiếp tục được phát huy trong giai đoạn phát triển mới.

Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm đang được triển khai với yêu cầu cao về tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng đòi hỏi sự khẩn trương nhưng phải bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. DN đứng trước yêu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh; người lao động phải liên tục học tập, nâng cao tay nghề để thích ứng với sự thay đổi của thị trường và công nghệ. Trong từng nhiệm vụ, sự đồng thuận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đó là khi chính quyền, cán bộ gần dân, sát cơ sở, chủ động lắng nghe và tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Đó là khi DN đồng hành cùng địa phương, đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và chăm lo đời sống người lao động. Đó còn là khi người dân chia sẻ với yêu cầu phát triển chung, tích cực đóng góp ý kiến, giám sát và xây dựng chính quyền.

Sự đồng thuận không tự nhiên hình thành, mà được vun đắp từ niềm tin, tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất trong mục tiêu hành động.

Chung sức từ những lợi ích thiết thực

Đồng Nai là nơi hội tụ của 37 dân tộc và nhiều người lao động từ các vùng miền về sinh sống, làm việc tại các khu công nghiệp. Sự đa dạng ấy tạo nên một cộng đồng phong phú về văn hóa, nghề nghiệp và hoàn cảnh sống.

Trong không gian phát triển đó, sức mạnh cộng đồng được phát huy khi mọi người được tôn trọng, có cơ hội đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển. Sức mạnh ấy cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể.

Đó là chính quyền chủ động tháo gỡ khó khăn cho DN, xem sự phát triển của DN là một phần quan trọng trong sức mạnh kinh tế địa phương. Đó là DN quan tâm đến người lao động, tạo việc làm và cải thiện điều kiện làm việc. Đó còn là sự sẻ chia với người lao động nhập cư, giúp những người đến Đồng Nai lập nghiệp có thể xem nơi đây là quê hương thứ 2.

Sức mạnh cộng đồng cũng được vun đắp từ sự gắn kết giữa các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng dân cư, cùng hướng đến những mục tiêu thiết thực: người dân có cuộc sống ấm no, trẻ em được học hành, người cao tuổi được chăm lo, người trẻ có cơ hội lập nghiệp và mỗi gia đình có điều kiện xây dựng cuộc sống ổn định.

Khi lợi ích chính đáng của người dân được quan tâm, tiếng nói của người dân được lắng nghe và những đóng góp được trân trọng, niềm tin sẽ được củng cố. Từ đó, sức mạnh cộng đồng trở thành động lực cho phát triển.

Khát vọng được đo bằng chất lượng cuộc sống

Khát vọng xây dựng Đồng Nai phát triển hiện đại, văn minh không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu tăng trưởng hay những công trình lớn. Giá trị của phát triển trước hết phải được cảm nhận trong đời sống hằng ngày của người dân.

Đó là những tuyến giao thông kết nối vùng được đầu tư, từng bước hoàn thiện nhờ sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng; những dự án nhà ở xã hội được triển khai, mở thêm cơ hội an cư cho công nhân và người lao động; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng nhờ nỗ lực của DN và người lao động; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh để phục vụ người dân, tổ chức thuận tiện hơn.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng của năm 2026 tăng 12,55% là một trong những kết quả phản ánh nỗ lực của cộng đồng DN và người lao động trong duy trì, mở rộng sản xuất. Những chuyển biến trong phát triển kinh tế cần tiếp tục được chuyển hóa thành chất lượng sống tốt hơn, tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Đồng Nai đang đứng trước những cơ hội phát triển có ý nghĩa bước ngoặt. Hạ tầng tiếp tục được đầu tư, không gian phát triển mở rộng, các động lực kinh tế mới đang hình thành. Cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quản trị, nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống. Con đường phía trước còn không ít khó khăn, nhưng quá trình vượt qua những thách thức ấy cũng là dịp để bản lĩnh và sức mạnh cộng đồng tiếp tục được khẳng định.

Nghĩ đến dân, làm vì dân, dựa vào dân và để dân thụ hưởng thành quả không chỉ là phương châm hành động, mà còn là nền tảng củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến. Từ người nông dân gắn bó với ruộng vườn, người công nhân gắn bó với dây chuyền sản xuất, doanh nhân gắn bó với thị trường đến cán bộ gắn bó với cơ sở, mỗi người đều có thể đóng góp công sức, trí tuệ và trách nhiệm của mình cho quê hương.

Đồng Nai vươn xa đến đâu phụ thuộc vào sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân trên hành trình phát triển. Thành phố đang viết tiếp câu chuyện đổi thay bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.