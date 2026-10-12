Tuổi trẻ chung sức xây dựng đô thị văn minh

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng, thời gian qua, các đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức của người dân trong xây dựng đô thị văn minh.

Nhiều hoạt động thiết thực

Vào mỗi dịp cuối tuần, đoàn viên, thanh niên phường Nha Trang lại tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, tẩy xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định. Bạn Bùi Mai Hoài Thương, đoàn viên phường Nha Trang chia sẻ: “Cuối tuần, chúng tôi thường tham gia các hoạt động Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh do Đoàn phường phát động. Các phần việc gồm: Dọn vệ sinh cảnh quan khu phố, bóc gỡ các miếng dán quảng cáo, rao vặt trên tường nhà, trụ điện và tại nơi công cộng. Mỗi hoạt động chỉ kéo dài từ 1 đến 2 giờ nên mọi người dễ dàng sắp xếp thời gian tham gia”.

Đoàn viên, thanh niên phường Nha Trang ra quân vệ sinh bờ biển.

Được biết, thời gian qua, Đoàn phường Nha Trang đã tổ chức thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động tình nguyện gắn với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh. Anh Nguyễn Lý Đường Trung - Phó Bí thư Đoàn phường cho biết, đơn vị thường xuyên kết hợp việc xây dựng đô thị văn minh với các hoạt động định kỳ vào cuối tuần, huy động đoàn viên, thanh niên ra quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định, dọn vệ sinh tại các tuyến đường chính, công viên bờ biển và các di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn phường... Qua đó, góp phần giữ gìn cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Tại phường Phan Rang, từ đầu năm đến nay, các hoạt động góp phần xây dựng đô thị văn minh cũng được đoàn phường triển khai hiệu quả, phong phú. Tiêu biểu như: Thực hiện công trình “Tuyến đường hoa” tại tuyến kênh Nhị Phước, Tổ dân phố 19; vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan khu dân cư; thu gom và phân loại rác thải; chăm sóc, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ...

Anh Phan Văn Trường - Phó Bí thư Đoàn phường Phan Rang cho biết, các hoạt động được tổ chức thường xuyên, gắn với Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh. Lực lượng tham gia được huy động từ các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Việc duy trì các phần việc theo định kỳ góp phần giữ gìn, xây dựng cảnh quan đô thị trên địa bàn.

Tại các địa phương khác, các cơ sở đoàn khác cũng chủ động lựa chọn những nội dung hoạt động phù hợp, thiết thực, góp phần chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng. Mới đây, Đoàn phường Ninh Chử phối hợp với Tổ dân phố Văn Sơn 2 ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường. Sau khi tháo gỡ các nội dung quảng cáo không đúng quy định, đoàn viên, thanh niên vệ sinh, chỉnh trang những vị trí này và gắn bảng tuyên truyền, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị.

Đoàn phường Ninh Chử ra quân vệ sinh môi trường, tẩy xóa quảng cáo không đúng quy định.

Tại phường Ninh Hòa, đoàn phường cũng vừa ra quân Ngày thứ Bảy tình nguyện, tổ chức dọn vệ sinh, nhặt rác bồn hoa, chậu cây cảnh trên tuyến đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh và đường 2-4. Đoàn phường Cam Linh phối hợp ra quân triển khai các hoạt động thu gom, xử lý rác thải; vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, cơ quan, trường học và các khu vực công cộng; đồng thời thực hiện chỉnh trang, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trên địa bàn...

Tiếp tục lan tỏa

Chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, tham gia xây dựng đô thị văn minh là một trong những hoạt động trọng tâm của thanh niên. Thông qua những phần việc cụ thể, đoàn viên, thanh niên góp sức giải quyết các vấn đề về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, đồng thời lan tỏa ý thức giữ gìn cảnh quan và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Trong năm, Tỉnh đoàn đề ra tiêu chí 100% đoàn phường có ít nhất 1 hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn tổ chức những đợt ra quân đồng loạt theo phát động của Trung ương Đoàn vào các tháng 3, 5, 7 và 9. Nội dung hoạt động tập trung vào chỉnh trang cảnh quan đô thị; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; xây dựng các tuyến đường, tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh; bóc gỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị; triển khai các công trình, phần việc thanh niên tại khu dân cư và những hoạt động phù hợp khác.

Từ những việc làm gần gũi, thiết thực, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm, đồng hành với địa phương trong xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn, góp phần xây dựng đô thị Khánh Hòa ngày càng hiện đại, thân thiện, đáng sống.

“Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ mang lại sự thay đổi lớn cho cảnh quan đô thị và không gian sống. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai hiệu quả phong trào xây dựng đô thị văn minh; tổ chức các đợt phát động ra quân trên toàn tỉnh, tạo khí thế sôi nổi, duy trì các hoạt động và nhân rộng những mô hình hiệu quả”, chị Ngân nói.